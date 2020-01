Ani Mikaela asi nečakala takú výraznú prehru, hovorí Vlhová o svojom parádnom triumfe v Záhrebe

Pred pretekmi slalomárok v Záhrebe sa očakávali dva pravdepodobné scenáre. Buď to mala byť na Medveďom vŕšku piata korunovácia fenomenálnej Mikaely Shiffrinovej alebo prvá Petry Vlhovej.

Práve tieto dve pretekárky už dávnejšie výrazne odskočili konkurentkám a mal to byť ich veľký súboj. Ten sa však nekonal, lebo Slovenka to tentoraz „natrela“ Američanke ako ešte nikto predtým v jej parádnej disciplíne.

Shiffrinová prehrala s Vlhovou v oboch kolách

Štvornásobná majsterka sveta a tiež olympijská víťazka v tejto disciplíne bola v súčte dvoch kôl pomalšia o 1,31 s. Shiffrinová prehrala s Vlhovou v oboch kolách tak jednoznačne, že si to história ženského slalomu v ostatných šiestich-siedmich rokoch nepamätá.

„V prvom kole som položila základ, ale veľmi sa teším najmä z druhého kola. Aj napriek tlakom zvonka som dokázala dať najlepší čas aj v ňom. Dnes to bol môj deň a Mikaelu som zdolala asi trochu výraznejšie ako sama mohla očakávať,“ uviedla Petra Vlhová v rozhovore pre slovenské médiá v Záhrebe.

Pomoc Veroniky Velez-Zuzulovej

Po excelentnej prvej jazde mala Petra pred Mikaelou náskok 1,16 s, preto bolo dôležité dobre sa mentálne nastaviť na druhé kolo, aby jej obrazne neuletel vrabec z hrsti.

„V prestávke medzi jednotlivými kolami som sa najmä upokojovala. Nechcela som si pripustiť že mám vyše sekundový náskok a že všetko už je dopredu jasné. Chcela som ísť naplno aj v druhom kole, v tom som mala jasno. Preto ma teší, že sa mi to podarilo naplniť. Pomohla mi aj prítomnosť Veroniky Velez-Zuzulovej, ktorá za mnou prišla do miestnosti ´hospitality´a spolu sme prebrali prvé kolo ako aj niektoré predchádzajúce preteky, kde ma Mikaela zdolala,“ vysvetlila Vlhová.

Ambiciózna Liptáčka priznala, že v tejto sezóne mala až doteraz problém stabilizovať svoju výkonnosť na dlhšie obdobie, resp. predviesť dve veľmi dobré jazdy v jedných pretekoch. Po suverénnom záhrebskom triumfe by sa to mohlo zmeniť.

„Musím nájsť stabilitu výkonnosti, ale aj sama so sebou. Uvedomujem si, že doteraz som ju iba hľadala. Toto víťazstvo mi môže výrazne pomôcť. Už viem, čo mi povie tréner a síce, že takto mám jazdiť vždy. Dnes som cítila, že to môže vyjsť aj preto, lebo som mala v nohách kvalitný tréning v Taliansku a celkovo som cítila dobré nastavenie vo svojom tíme. Všetci pracujú pre mňa na sto percent,“ skonštatovala záhrebská víťazka.

Večera s rodičmi a bratom

Už druhýkrát v rozpätí štyroch rokov prestížneho podujatia Snow Queen Trophy sa stalo, že korunku pre „Snehovú kráľovnú“ nasadili na hlavu slovenskej pretekárke. V roku 2017 ňou bola Veronika Velez-Zuzulová, Vlhovej vtedy patrila druhá priečka.

„Ani som si na to veľmi nespomenula. Ale v hlave som mala svoju skvelú jazdu z druhého kola z vlaňajšieho Flachau, kde sa mi tiež podarilo zdolať Mikaelu. To mi tiež pomohlo v dnešných pretekoch. Keď mi nasadili korunku, trochu som sa vrátila do detstva. Vtedy som si uvedomila, že sa mi splnil sen vyhrať v Záhrebe. Každá z nás túži po tom, aby raz vyhrala tieto prestížne preteky v Záhrebe,“ pokračovala Vlhová.

Druhá najlepšia slalomárka dlhodobého hodnotenia Svetového pohára sa teší na to, ako si v sobotu večer užije opojné chvíle víťazstva s najbližšími. Nie vždy sa totiž stáva, že sa môže po pretekoch stretnúť s rodičmi, bratom aj ďalšími členmi rodiny v uvoľnenej atmosfére pri večeri. Zväčša na to nie je čas pri presune na ďalšie preteky.

„Dnes a zajtra si budem môcť dovoliť nemyslieť na lyžovanie. Veľmi sa teším na večeru s rodičmi a bratom, ktorý je už teraz hladný,“ doplnila Vlhová.