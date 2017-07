Ani pozitívne časti našich dejín nevieme dobre stroviť, vyhlásil Fico na korčuliach na oslave zvrchovanosti

STARÁ BYSTRICA 15. júla (WebNoviny.sk) – Oslavy deklarácie zvrchovanosti slovenského národa sú mimoriadne dôležitým sviatkom a zapálenie vatry zvrchovanosti je ten najlepší symbol, ktorý môžeme slovenskému národu ukázať. Povedal predseda vlády Robert Fico na 15. ročníku Osláv zvrchovanosti Slovenska v Starej bystrici na Kysuciach.

Oslavy vzniku samostatného štátu

Podľa Fica Slovensko je krajinou, ktorá nedokáže dobre stroviť ani pozitívne časti svojich dejín. „Veľké národy sa vedia vysporiadať so svojou minulosťou aj vtedy, keď tá minulosť nie je práve najkrajšia. Ja som s veľkým rešpektom aj závisťou sledoval, ako sa Francúzi približujú k svojmu sviatku Dobytie Bastily, hoci majú na to kontroverzný názor. My sme, bohužiaľ, krajina, kde nie tie negatívne, ale ani tie pozitívne časti našich dejín nevieme dobre stroviť. Pozrite sa, ako sa médiá postavili k Cyrilovi a Metodovi, jednoducho je to podľa mňa veľká hanba. Uvedomme si, že 25. výročie deklarácie bolo v roku 1992 vlastne nástupom vzniku samostatného štátu. Prvýkrát sme ako slovenský národ prejavili záujem žiť v samostatnej krajine. A to sa potom pretavilo aj do Ústavy, ktorá bola prijatá 1. septembra 1992 a potom do vzniku samostatného štátu 1. januára 1993,“ povedal Robert Fico na brífingu v Starej Bystrici po tom, čo si na korčuliach vyskúšal časť obľúbenej Bystrickej cyklomagistrály.

Významný sviatok na korčuliach

Príchodom na korčuliach chcel zvýrazniť dôležitosť osláv zvrchovanosti. „Chcel som takto ukázať, že sa dá aj iným, ako len tým klasickým príhovorom alebo nejakými vencami, pripomenúť takýto významný sviatok. Oslavy deklarácie zvrchovanosti slovenského národa majú tu v Starej Bystrici veľkú tradíciu. Prosím nezabúdajme – je to 25 rokov,“ dodal premiér.

Fico pripomenul, že z aktívnych slovenských politikov v ústavných funkciách je on posledným, ktorý mal v roku 1992 možnosť hlasovať za deklaráciu zvrchovanosti.

„Bol som pri vzniku Slovenskej republiky a aj som určitým spôsobom prispel, pretože mal som na starosti vydávanie Zbierky zákonov a pamätám si, ako som odovzdal Zbierku zákonov Slovenskej republiky číslo 1 z roku 1993 a bol to práve Zákon o Zbierke zákonov,“ povedal. Premiér zdôraznil aj dôležitosť pripomínania si slovenských symbolov.

„Všetko je to o symboloch. Niekedy nás považujú za pohanov – že to sú takí pohani, ktorí chodia okolo vatry a zapaľujú vatry. Ale veď vatra, tá bola súčasťou našich dejín, či to bolo Slovenské národné povstanie, či to bol Jánošík. Preto zapálenie vatry zvrchovanosti je ten najlepší symbol, ktorý môžeme slovenskému národu ukázať a ja sa k týmto tradíciám hrdo hlásim,“ povedal premiér Robert Fico.