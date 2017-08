Anjeli na dosah s Lornou Byrne

BRATISLAVA 16. augusta 2017 (WBN/PR) – Anjeli jej povedali, že si musíme viac užívať život, jednoduché veci ako je povedzme spev vtákov v daždi. Sme tu iba na chvíľu a prečo si nechať unikať život pomedzi prsty? Hmotné veci si aj tak nemôžeme vziať so sebou do neba. „Začnite preto hneď, nech už máte koľkokoľvek rokov. Začnite si užívať život!“ odkazuje írska mystička Lorna Byrneová, ktorú pozná celý svet.

Odmalička vidí anjelov a odkedy píše knihy, zmenila životy miliónom ľudí. Keď bola pred štyrmi rokmi na Slovensku, na jej autogramiádu stáli stovky ľudí v dlhom rade ďaleko od kníhkupectva. Čoskoro jej vyjde nová kniha Anjeli na dosah a krátko na to príde na Slovensko. V Bratislave bude mať dve prednášky a na oboch požehná osobne každého, kto bude mať záujem.

Vo svete aj na Slovensku láme rekordy so svojimi knihami. Napriek silnej dyslexii, poruche písania a čítania, napísala knihy, ktoré preložili do 27 jazykov. A predávajú sa vo vyše 50 krajinách sveta. Napríklad z knihy Anjeli v mojich vlasoch sa predalo takmer 30.000 výtlačkov. Podobne úspešné boli Schody do neba, Posolstvo nádeje od anjelov, či Láska z nebies. Začiatkom októbra vyjde novinka Anjeli na dosah.

„Rozprávam v nej o veciach, o ktorých som doteraz nehovorila. odkrývam veľa zo svojho súkromného života. A tiež približujem, ako vyzerá môj každodenný život s anjelmi,“ prezradila Lorna Byrneová v exkluzívnom rozhovore pre LepšíDeň.sk.

Vždy sa vraj pýtala, prečo práve ona vidí anjelov a komunikuje s nimi. Prečo nie niekto vzdelanejší, keďže so odmalička je dyslektik a má stále problémy s čítaním a písaním. „Neviem. No som za to vďačná. Bolo mi povedané, že svet potrebuje navrátiť vieru a nádej,“ povedala Lorna, ktorá bude mať v Bratislave 2 prednášky.

Prvú o 9:30 a druhú o 15:30. Prednášky budú ako zvyčajne formou rozhovoru, ktorý bude tlmočený do slovenčiny a na konci dá Lorna osobné požehnanie všetkým, ktorí budú mať záujem. „Toto požehnanie je na mojich prednáškach naozaj tá najdôležitejšia časť,“ dodáva obľúbená írska mystička.

Vstupenky sa dajú kúpiť iba cez Ticketportal.sk. a na obidvoch prednáškach sa bude predávať najnovšia kniha Anjeli na dosah aj s podpisom Lorny Byrneovej.

