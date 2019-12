Anketu Športovec roka 2019 vyhrala Petra Vlhová a hliadka vodných slalomárov (foto)

V tradičnej novinárskej ankete Športovec roka 2019 na Slovensku zvíťazili medzi jednotlivcami alpská lyžiarka Petra Vlhová a v kategórii družstiev hliadka vodných slalomárov 3x C1 mužov Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš. Výsledky ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) Športovec roka 2019 slávnostne vyhlásili vo štvrtok večer v činohernej sále novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave.

V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, triumfovala 24-ročná Liptáčka premiérovo. Za ňou nasledovali jej viacnásobní víťazi.

Petra Vlhová sa v zime 2019 stala majsterkou sveta v obrovskom slalome vo švédskom Aare, najcennejší kov na MS v alpskom lyžovaní získala ako prvá Slovenka. Okrem toho na šampionáte pridala aj striebro v kombinácii a bronz v slalome.

Majsterkou sveta sa rovnako vo Švédsku stala v zime 2019 druhá v poradí biatlonistka Anastasia Kuzminová, ktorá medzičasom ukončila kariéru. V Östersunde ovládla rýchlostné preteky na 7,5 km. Tretí v poradí cyklista Peter Sagan na Tour de France získal siedmykrát v kariére zelený dres najlepšieho v bodovacej súťaži a prekonal rekord Nemca Erika Zabela.

V kategórii kolektívov najviac hlasov získala hliadka vodných slalomárov 3x C1 mužov Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš. Spomenuté trio v septembri sa deviatykát bez prerušenia získalo vo svojej disciplíne.

Druhé miesto obsadili hokejbalisti Slovenska za titul svetových šampiónov piatykrát v histórii a štvrtýkrát za sebou. Tretí skončil štvorkajak rýchlostných kanoistov (Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek) za bronz na MS v maďarskom Szegede.

V tohtoročnej ankete hlasovalo 91 členov KŠR SSN, hlasy dostalo 38 jednotlivcov a 12 športových kolektívov. Za Športovú legendu na slávnosti vyhlásili najlepšieho niekdajšieho výborného atléta Jozefa Plachého, účastníka štyroch OH v rokoch 1968, 1972, 1976 a 1980. Divácku cenu získali v kategórii olympijský šport Petra Vlhová a v kategórii neolympijský šport Attila Végh.

Vlhová triumfovala v prestížnej novinárskej ankete a na druhú priečku odsunula minuloročnú víťazku biatlonistku Anastasiu Kuzminovú. Ta má na svojom konte tri prvenstvá rovnako ako tretí v poradí Sagan. Viac triumfov v 26-ročnej histórii tejto ankety ako spomenuté duo majú na konte len plavkyňa Martina Moravcová (šesť) a vodný slalomár Michal Martikán (štyri).

Meno Vlhovej nechýbalo ani na jednom z 91 hlasovacích lístkov, pričom 71-krát bolo na prvom mieste, v ďalších 18 prípadoch bola v prvej trojke a dvakrát sa nedostala medzi elitné trio. Kuzminovej aj Saganovo meno chýbalo na jednom lístku.

Najväčší boj v desiatke bol o 7. miesto, do posledného momentu hlasovania sa oň uchádzali biatlonistka Paulína Fialková, strelkyňa Danka Barteková a vodný slalomár Matej Beňuš. Napokon Fialková predstihla o jeden bod Bartekovú a o päť Beňuša.

Reakcie laureátov

Zdroje: SITA, RTVS

JEDNOTLIVCI

Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie, 1. miesto): „Pozdravujem všetkých a prajem pekný večer. Ospravedlňujem sa, že nemôžem byť s vami. Prvýkrát som sa stala športovcom roka, čo ma veľmi teší. Moje výsledky v minulej sezóne boli úžasné. Chcem sa v prvom rade poďakovať môjmu tímu, rodičom, priateľovi aj sponzorom. Budem sa snažiť stále dávať zo seba maximum, aby som ešte lepšie jazdila v ďalšej sezóne. Ešte raz, mrzí ma, že nemôžem byť s vami na galavečere, ale ak chcem víťaziť, musím súťažiť.“

Anastasia Kuzminová (biatlon, 2. miesto): „Som v tejto ankete poslednýkrát ako športovkyňa. Cenu si za výkony dnes preberiem naposledy. Všetko má svoj začiatok, ale aj koniec. Dnes som síce nevyhrala, ale Peťka si to zaslúži. Podávala také výkony, na aké som ja nemala. Obe sme mali viac šancí na úspech a jej to šlo viac. U mňa to bol viac boj samej so sebou ako súťaž na diaľku s Peťkou. Minulá sezóna bola zlatou bodkou mojej športovej kariéry. Začala sa pre mňa nová etapa života, ktorá je krásna a intenzívna. Čoskoro sa má ochladiť a už sa teším, kedy napadne sneh a vytiahnem lyže. Možno vytiahnem aj pušku, pretože ku mne prídu rodičia, ktorí sa pripravujú na ´Masters games´, teda olympiáda veteránov. Urobím im teda nejaký sparing.“

Ján Volko (atletika, 4. miesto): „Rok bol úspešný. Môžem byť maximálne spokojný so sezónou a titul majstra Európy hovorí za všetko. Teším sa, že si držím pozíciu najrýchlejšieho Slováka. Už si na to zvykám, ale stále sa to dobre počúva. Som rád, že na Slovensku čoraz viac športovcov dosahuje mimoriadne výsledky. Je to raritné, keďže systém nám to neumožňuje a podpora nie je ideálna. Verím, že sa to bude zlepšovať.“

Filip Polášek (tenis, 6. miesto): „Pre mňa je obrovská česť, že tu môžem stáť. Ďakujem rodine, ktorá sleduje moje zápasy aj po nociach. Keby nebolo priateľky s dcérou, asi by som sa k tenisu ani nevrátil. Nedá sa povedať, že som očakával umiestnenie v top 10 tejto ankety. Toto nie je rebríček, kde sme naučení, že vieme, koľko získame bodov. Šieste miesto v ankete ma príjemne potešilo, je to ocenenie práce a ohodnotenie výnimočných výkonov. Byť medzi elitnými športovcami z našej krajine je unikátne, dosiahol som to ako špecialista deblista.“

Paulína Fialková (biatlon, 7. miesto:): „Veľmi ma mrzí, že sa nemôžem zúčastniť na dnešnom galavečere. Som však vo Francúzsku, kde na Svetovom pohári opäť hájim slovenské farby. Chcem sa poďakovať za hlasy, priazeň a podporu, ktoré ste mi poskytovali a naďalej poskytujete. Nabíja ma to neskutočnou energiou. Chcem, aby ste si dnešný večer užili a v mene celého tímu vás srdečne pozdravujem.“

Danka Barteková (športové streľba, 8. miesto): „Sezóna bola trochu ako na hojdačke, ale vyvrcholila najlepším možným spôsobom – víťazstvom na majstrovstvách Európy a striebrom v tímovej súťaži. Bola to motivačná bodka za sezónou. Želám si, aby bol ďalší rok prežitý v pokoji. Blíži sa síce olympijské šialenstvo, chceme ho prežiť veľmi intenzívne, ale je potrebné, aby sme si užívali šport. Želám si preto, aby sme sa tešili nielen my na podujatiach, ale aj diváci pri televíznych obrazovkách. Petru Vlhovú si veľmi vážim ako športovkyňu, pretože sa presadila v odvetví, ktoré je veľmi populárne a komerčne zaujímavé. Veľmi ma motivuje ako športovkyňa, keďže s vervou bojuje proti súperkám ako je Mikaela Shiffrinová. Má na to, verí si a ja dúfam, že jej to vydrží a dosiahne ďalšie fantastické úspechy.“

Matej Beňuš (vodný slalom, 9. miesto): „Je to pre mňa veľká česť. Poďakovanie patrí mojej manželke, rodičom aj Športovému centru polície a tiež novému trénerovi Petrovi Škantárovi, že má so mnou trpezlivosť. Teší ma, že som sa dostal do elitnej desiatky medzi jednotlivcami. Musím však povedať, že naša zlatá generácia je už na odchode a vidieť to aj na výsledkoch. Individuálne medaily už nezbierame bežne, zmenila sa aj konkurencia. Stále sa však ako-tak držíme. Som trochu prekvapený, že sme zvíťazili medzi kolektívmi, pretože na Slovensku sme mali úspešné tímy. Ešte nikdy sme v tejto ankete nezvíťazili, párkrát sme boli druhí aj tretí. Myslel som si, že to príde až po desiatom titule majstrov sveta. Je to super, ale stále máme čo zlepšovať.“

KOLEKTÍVY

Alexander Slafkovský (člen hliadky 3x C1 vo vodnom slalome, 1. miesto): „Je to také zadosťučinenie. Stále do toho dávame maximum a viac ako titul majstra sveta u nás nie je. V ankete nám však stále ten posledný pomyselný krôčik chýbal. Teraz si už asi športoví novinári povedali, že získať titul deväťkrát za sebou je frajerina a dopriali nám triumf v ankete. Teraz je pred nami nová výzva, už aj súperi sú v očakávaní, či sa nám tá magická desiatka podarí.“

Michal Martikán (člen hliadky 3x C1 vo vodnom slalome, 1. miesto): „Teraz žartujem, ale myslel som si, že až po desiatom titul majstra sveta za sebou nám to vyjde. Je veľká česť dostať sa medzi špičkových slovenských športovcov. Niekedy sú výsledky ankety prekvapujúce, ale taká je anketa.“

Jaroslav Martinusík (za tím hokejbalistov SR, 2. miesto): „Je pre nás radosť, že po štvrtom titule v rade sme sa dostali aj medzi ocenených v tejto ankete. Rok 2019 bol výborný. Na domácich MS sme vyhrali zlato a pre mňa to bol skvelý rok – získal som pre Slovensko titul, zasnúbil som sa a pre Skalicu som vybojoval titul. Pre mňa to bol najlepší rok.“

Erik Vlček (člen K4 v rýchlostnej kanoistike na 500 m, 3. miesto): „Je to fantastický pocit, že rýchlostná kanoistika má opäť miesto v tejto ankete. Verím, že v nasledujúcej sezóne urobíme prenikavý výsledok a budeme ešte vyššie. Rok 2019 bol pre nás veľmi náročný, nielen fyzicky, ale aj psychicky. Bojovali sme o olympijské miestenky, čo je pre náš šport veľmi dôležité. Ak by sme ich nezískali, nemohli by sme poslať reprezentantov do Tokia. Náš šport by nemal takúto pozornosť, akú má teraz. Sme radi, že sa nám to podarilo, pretože to nebolo jednoduché.“

LEGENDA

Jozef Plachý (atletika): „Je to pekné, že som sa dostal medzi najväčšie osobnosti slovenského športu. Bolo pre mňa veľkou cťou, že som mohol reprezentovať našu krajinu či mesto Košice. V športe aj v každom odvetví je potrebné si vážiť ľudí. Som rád, že na Slovensku máme veľa šikovných ľudí, takže o to cennejšie je toto ocenenie. Som šťastný, že som mohol reprezentovať. Robil som to rád a nikdy som nechcel odísť do zahraničia. V športe je to tak, že ste raz hore a potom zasa dolu. V rámci mojej kariéry ma najviac mrzí olympiáda v Mníchove, kde som mohol získať medailu, ale urobil som chybu a nepostúpil som do finále.“

v zastúpení za neprítomných laureátov:

Igor Vlha, otec Petry Vlhovej (zjazdové lyžovanie, 1. miesto): „Veľmi nás potešilo už len to, že sme sa dostali do desiatky. Je to pre nás veľká pocta za to, čo sme dosiahli. Rozprávali sme sa o tom v rodinnom kruhu a je to niečo krásne. Byť najlepší športovec na Slovensku je veľmi veľa. Nerátal som s tým, že zvíťazíme, veď sú tu Nasťa Kuzminová alebo Peťo Sagan. Rok 2019 bol vydarený, vyšla celá minulá sezóna vrátane majstrovstiev sveta. S vlastným tímom sme toho dosiahli naozaj dosť. Tento ročník sa nezačal najlepšie, ale bude to dobré. Dnes si bola Petra zajazdiť zjazd a cítila sa dobre, tréner Livio bol spokojný. Do roku 2020 si prajem zdravie pre všetkých okolo, lebo od toho sa všetko odvíja.“

Peter Privara, prezident SZC za Petra Sagana (cestná cyklistika, 3. miesto): „Peter ďakuje všetkým fanúšikom a želá všetkým pokojné Vianoce a šťastný nový rok. Žiaľ, nemôže byť prítomný na slávnosti, lebo aj v týchto dňoch naberá kondičku. Bude ju v novom roku potrebovať, keďže má okrem jarných klasík pred sebou aj Giro d´Italia a Tour de France a tiež olympijské hry.“

Zdeno Chára st., otec Zdena Cháru (hokej, 5. miesto): „Pre každého športovca aj jeho rodinu je veľká česť reprezentovať Slovensko. Veľa zdravia a veľa zábavy želám k nadchádzajúcim sviatkom aj do nového roka. A naďalej nám držte palce.“