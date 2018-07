Anne Hathaway burcuje do boja proti rasizmu, zhrozila ju brutálna vražda mladej Afroameričanky

BRATISLAVA 27. júla (WebNoviny.sk) – Americká herečka Anne Hathaway, známa aj ako predstaviteľka Bielej kráľovnej z filmov Alica v krajine zázrakov (2010) a Alica v Krajine za zrkadlom (2016), sa rázne ozvala proti narastajúcemu rasizmu v americkej spoločnosti.

Vyprovokovala ju k tomu vražda osemnásťročnej Afroameričanky, ktorú vo vlaku v Oaklande zozadu ubodal na smrť beloch John Lee Cowell. Na základe anonymného tipu od cestujúceho ho neskôr chytili v inom vlaku, rasový motív jeho útoku zatiaľ nie je potvrdený.

„Belosi, vrátane mňa, vrátane vás, si musia až do morku svojich privilegovaných kostí uvedomiť pravdu, že všetci černosi sa v Amerike každodenne boja o svoje životy, a zažívajú to už celé generácie,“ napísala Hathaway v príspevku na Instagrame pod fotografiu zavraždeného dievčaťa. „Bola to černoška a bola chladnokrvne zabitá belochom. Na akej úrovni my bieli vlastne sme? Nie čo sa týka našich zámerov, ale našich činov alebo naopak nečinnosti,“ napísala herečka.

Vražda osemnásťročného dievčaťa zhrozila v Spojených štátoch mnohých – oaklandský policajný šéf ju označil za najbrutálnejší útok, aký videl počas svojej 30-ročnej kariéry.