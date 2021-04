Anonym nahlásil bombu v podniku, v Seredi odstavil od práce viac ako 900 zamestnancov

Nahlásená bomba v podniku v Seredi odstavila v utorok viac ako 900 zamestnancov. Ako informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, počas pyrotechnických prehliadok po viac ako troch hodinách policajti podozrivé predmety v objekte nenašli.

Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre prečin šírenia poplašnej správy. Po dokázaní viny hrozí mužovi za nahlásenie bomby, hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.

Zo skutku je podozrivý muž, ktorý v utorok podvečer zavolal na tiesňovú linku a oznámil, že sa v spoločnosti sídliacej v Seredi nachádza bomba.

„Policajti na miesto dorazili do niekoľkých minút a všetkých zamestnancov firmy v spolupráci s hasičmi evakuovali do bezpečia. Policajní pyrotechnici a psovod so služobným psom následne celý objekt prehľadali. Prítomnosť výbušného systému v priestoroch firmy nepotvrdili,“ popisuje udalosť polícia s tým, že na objasnení prípadu a stotožnení muža intenzívne pracujú.