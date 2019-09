Šporar sa dvoma gólmi do siete Besiktasu dostal do ideálnej zostavy úvodného kola Európskej ligy

Slovinský útočník Andraž Šporar zo Slovana Bratislava sa dostal do ideálnej zostavy 1. kola skupinovej fázy Európskej ligy 2019/2020.

Dvadsaťpäťročný rodák z Ľubľany sa vo štvrtok prezentoval dvoma gólmi pri domácom triumfe „belasých“ nad tureckým Besiktasom Istanbul 4:2 v súboji K-skupiny. Európska futbalová únia prezentovala vybranú jedenástku na svojom oficiálnom webe.

Spolu so Šporarom v nej v útoku figuruje Claudiu Keserü z bulharského Ludogorca Razgrad, vo štvrtok autor hetriku do siete CSKA Moskva. Do stredu poľa zostavovatelia ideálnej zostavy vybrali Bukaya Saku (Arsenal Londýn), Bibrasa Natcha (Partizan Belehrad), Nicola Zaniola (AS Rím) a Kevina Buau (FC Bazilej).

V štvorčlennej „výberovej“ obrane sa ocitli Anton Neďalkov (Ludogorec Razgrad), Calum Chambers (Arsenal Londýn), Axel Tuanzebe (Manchester United) a Borna Barišič (Glasgow Rangers). Najlepším brankárom 1. kola skupinovej fázy EL sa stal Emiliano Martínez z londýnskeho Arsenalu.

Druhé kolo EL je na programe vo štvrtok 3. októbra, Slovan sa predstaví na pôde portugalského tímu Sporting Braga.