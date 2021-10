Answear inšpiruje nielen módou – pozrite si novú kampaň Answear.com „Lifespiration starts here”

Inšpirácia motivuje k činom, prebúdza kreativitu a dáva vám krídla. Najnovšia kampaň módneho e-shopu Answear.com LIFESPIRATION STARTS HERE, ktorá je súčasťou osvieženej stratégie značky, je podmanivá, energická a predstavuje jedinečné hrdinky, ktoré žijú naplno, svojím vlastným spôsobom. Pocíťte inšpiráciu a silu životného štýlu, ktoré z nového spotu vyžarujú!

Answear.com je jedným z najväčších multibrandových online obchodov v Poľsku, ktorý pôsobí v ďalších 9 krajinách. Značka už 10 rokov načúva hlasu a neustále sa meniacim potrebám zákazníkov. Vyberá, inšpiruje a navrhuje, čím dáva voľnú ruku užívať si svoj život naplno a odvážnejšie. V novej kampani Answear.com odhaľuje nový smer komunikácie predstavením spotu, ktorý divákov očarí.

Vo videu vystupujú rôzne ženy. Všetky však majú jednu spoločnú črtu – sú to aktívne a odvážne individualistky, ktoré si uvedomujú svoju vlastnú hodnotu. Sú tým, čím chcú byť. Žijú tak, ako chcú žiť. Naplno využívajú svoj potenciál, realizujú svoje túžby – sú hybnou silou meniaceho sa sveta.

Foto: Answear

Spot je plný ženskej energie a pozitívnych emócií. Tanec, box, cestovanie, riadenie korporácie či lezenie na strom – každá žena má vlastné originálne nápady a nebojí sa ich premeniť na skutočnosť. V snímke režisérky Moniky Kmita sa popri herečkách objavujú aj skutočné hrdinky, ktoré ukazujú svoju jedinečnú osobnosť. Na plátne tak môžeme vidieť Bożenu Wydrowsku, vizuálnu umelkyňu, performerku a choreografku, ktorá je jednou z najrozpoznateľnejších postáv poľskej voguingovej scény a propagátorkou plesovej kultúry. Bojové scény vznikli za účasti Alexandri Sidorenko, poľsko-ukrajinskej profesionálnej boxerky, majsterky Európy v boxe. Spot predstavuje aj profil Izabely Sopalskej-Rybak, trénerky, sociálnej aktivistky, prezidentky Varšavskej nadácie zdravotne postihnutých a rugbyovej hráčky na vozíku vo varšavskom klube Four Kings. A to sú len niektoré z jej titulov. Jej činy motivujú k tomu, aby si napriek všetkému plnila sny a menila vnímanie ľudí s postihnutím v spoločnosti. Ambasádorky kampane lámu stereotypy a majú neobyčajnú odvahu zmeniť svet! Sú LIFESPIRATION! Nový reklamný spot si viete pozrieť na tomto odkaze.

Kampaň je súčasťou stratégie LIFESPIRATION STARTS HERE. Tá sa začala predstavením kolekcie answear.LAB Girl Power – vytvorenej ženami pre ženy a je prejavom ženskej sily a odvahy. „V rámci novej komunikácie sa Answear.com, okrem obchodu s módou, stáva aj miestom pre LIFESPIRATION – teda ‚pre inšpiráciu, ako žiť podľa vlastných predstáv‘. Ukazujeme hotové riešenia, ako žiť plnohodnotnejšie, odvážnejšie a ešte aktívnejšie. Vedieme dialóg so ženami, ktoré sa teraz stali našou hlavnou skupinou klientiek a prostredníctvom svojich túžob a života prezentujú všetky hodnoty značky. Sú plné životných túžob, majú ženský pazúr a určujú si pravidlá hry” – hovorí Katarzyna Kaczmarczyk, marketingová manažérka Answear.com. Stratégia obchodu bude založená aj na rozšírení ponuky produktov o široko chápaný „životný štýl”.

Foto: Answear

Na reklamnú kampaň nadväzuje rovnomenná súťaž, ktorá bude od 1. 10.2021 do 30.11.2021 prebiehať na všetkých 9 trhoch. Ambasádorkami súťaže sa stali influencerky, cestovateľky a aktivistky. Skrátka ženy, ktoré sa nebáli ísť vlastnou cestou – priamou alebo kľukatou, nie vždy jednoduchou, ale určite plnou vášne, prekvapení a tvorivých výziev. Slovensko zastúpi Simona Kozerawski, osobná trénerka a vášnivá športovkyňa, ktorá sa vymanila zo spárov londýnskej korporátnej spoločnosti a útočisko našla v Terchovej. Spolu s priateľom sa snažia pomôcť ľuďom znovuobjaviť lásku k pohybu a zdravému životnému štýlu. Druhou tvárou je Patrícia „Patris“ Jarabicová, cestovateľka a autorka projektu Better Mondays, v ktorom zdieľa svoje poznatky z ciest. V januári 2020 sa rozhodla nechať na Slovensku všetky istoty a jednosmernou cestou sa vydala do horúceho Thajska. Odvtedy sa už stihla zúčastniť dobrovoľníckeho programu na ochranu tigrov i orangutanov na Sumatre či zorganizovať cleanupy s lokálnymi deťmi v Afrike. O svojich dobrodružstvách, s ktorými sa v neturistických častiach sveta stretáva, rozpráva prostredníctvom fotografií. Cestuje pomaly, udržateľne a svetu sa snaží predávať to, čo sa počas svojich potuliek naučila. Jej heslom, ktorým sa riadi, je zanechať každé miesto o niečo krajšie ako ho našla. Treticu uzatvára Ivana Konečná Stanclová, blogerka, vizážistka, módna stylistka a milovníčka farieb. Počas mesiaca november obohatí trojicu ambasádoriek inšpiratívny pár Alexandra Godályová a Denis Kučera, ktorí na sociálnych sieťach vystupujú pod jednoduchou prezývkou Alex&Denko. Dvojica rúca stereotypy o láske a svetu dokazuje, že fyzický hendikep nie je žiadnou prekážkou v žití plnohodnotného života. Svojim humorom a prístupom k životu sa im podarilo nakaziť už státisíce divákov. Viac informácií o súťaži a presné pravidlá nájdete na tomto odkaze.

Kampaň LIFESPIRATION STARTS HERE sa dostane do médií 1. októbra. Reklamné aktivity zahŕňajú spoty v televíziách pod hlavičkou Markíza group a internet (display). Za nákup médií na slovenskom trhu je zodpovedná agentúra NEO MEDIA. Spot vyrobila spoločnosť Film Reaktor, kameramanom bol Nikodem Marek. Film sa natáčal vo Varšave (vrátane Botanickej záhrady v Powsine a Paláca kultúry a vedy a výskumu). Hudobnou skladbou použitou vo videu je Celeste – Stop this flame.***

