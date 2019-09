Antala si stojí za odvolaním riaditeľa Činohry SND, kritika ministerky Laššákovej mal odvolať skôr

Rozhodnutie odvolať riaditeľa Činohry Slovenského národného divadla (SND) Michala Vajdičku opiera generálny riaditeľ našej prvej divadelnej scény Vladimír Antala o to, že boli narušené „základné piliere riadenia“.

Medzi tieto základné piliere radí dodržiavanie zákonov, pracovnú disciplínu a spoluprácu. „Keď dochádza k narušeniu týchto základných pilierov riadenia, spolupráca nefunguje, tak potom moje rozhodnutie je správne a stojím si za tým. Bol by som nerád, ak by sa to dalo do nejakej politickej roviny,“ povedal na tlačovej besede k storočnici SND šéf prvej divadelnej scény.

Antala objasnil svoje predstavy

Vyjadril sa tak k dôvodom odvolania Vajdičku na začiatku 100. sezóny SND. Antala odvolal Vajdičku 3. septembra a o deň na to, 4. septembra vymenoval za riaditeľa Činohry SND jej bývalého dramaturga Petra Kováča. Antala zároveň na dnešnej tlačovej besede pripustil, že to „mal určite mal urobiť skôr“, ale zároveň nechcel Vajdičku odvolať cez divadelné prázdniny, ale ani neskôr po začiatku sezóny.

Antala doplnil, že so súborom činohry, jej vedením a odbormi sa stretol a objasnil im svoje predstavy. Avizoval aj ďalšie stretnutia. Prípadnému rušeniu predstavení, či štrajku v činohre by podľa Antalu malo zabrániť vedenie súboru. Záujmom šéfa SND podľa jeho slov je, aby každý súbor mal dobré podmienky. Antalove vyjadrenia o komunikácii so súborom potvrdil pre agentúru SITA po tlačovej besede aj nový šéf Činohry Peter Kováč. Na tohtotýždňovom stretnutí sa podľa neho „očakáva, s čím príde tá časť súboru, ktorá generálneho riaditeľa vyzývala na zmenu rozhodnutia. Predpokladám, že prídu s návrhom riešenia situácie a na to môže vedenie divadla opäť reagovať“.

Kováč má pritom dojem, „že všetkým záleží na tom, aby sme predovšetkým pracovali a aby sa situácia upokojila. Pracuje sa, skúša sa, chodíme na zájazdy, hráme“. Ako dodal, nemyslí si, že v Činohre SND hrozí štrajk, za pravdepodobný však považuje „nejaký návrh toho, aby sa to mohlo upokojiť“.

Riaditeľ odvolanie očakával

Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Vladimír Antala odvolal 3. septembra z funkcie riaditeľa Činohry SND Michala Vajdičku. Ako dôvody SND uviedlo nezvládnutie manažérskych povinností. “V čase pôsobenia Michala Vajdičku ako riaditeľa Činohry SND bolo za obdobie roku 2018 do februára 2019 zrušených 38 predstavení a nahradených 54 predstavení. V 37 prípadoch bez vykázania relevantných zákonných dôvodov (dovolenka, práceneschopnosť),“ uviedlo v stanovisku SND. Divadelný režisér a odvolaný riaditeľ Činohry SND Michal Vajdička v reakcii pre SITA priznal, že patrí medzi kritikov ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) a generálneho riaditeľa SND Vladimíra Antalu.

Predpokladal preto, že jeho odvolanie príde, nečakal však, že to bude na začiatku novej divadelnej sezóny, čo je pre samotné divadlo, kontinuitu jeho tvorby nevýhodou. Zároveň dodal, že úpravy hracieho plánu boli pre zdravotné problémy členov činohry, ktoré však neboli natoľko závažné, aby museli byť práceneschopní. Generálny riaditeľ SND Antala 4. septembra vymenoval za riaditeľa Činohry SND jej bývalého dramaturga Petra Kováča. Kováč ako dramaturg pôsobil v mnohých slovenských divadlách, vrátane SND.

Členovia Činohry SND žiadajú návrat Vajdičku

V reakcii na odvolanie Vajdičku spísala veľká časť členov Činohry SND nesúhlasné vyhlásenie. Protestujú v ňom proti odvolaniu Vajdičku a žiadajú jeho návrat do funkcie.

Dôvody jeho odvolania považujú za irelevantné. Znepokojenie zo spôsobu odvolania šéfa Činohry SND Michala Vajdičku vyjadrilo napríklad aj Národní divadlo Brno v otvorenom liste pre SND. Vedenie brnianskeho divadla, okrem iného, v liste tvrdí, že „takto razantné manažérske rozhodnutie riaditeľa SND, ktoré môže znamenať ohrozenie novej sezóny a kontinuity umeleckej tvorby, by malo byť zdôvodnené podstatne preukázateľnejšie”.