Anti-cenu Homofób roka získal minister Naď, tesne predbehol aj svojho straníckeho šéfa Matoviča

Anti-cenu Homofób roka získal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Inštitút ľudských práv (IĽP) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher. Anti-cenu získal šéf rezortu obrany za svoj výrok o tom, že podporuje registrované partnerstvá, no nie v prípade homosexuálom.

Nominovaní boli aj Sulík, Fico a Šofranko

V ankete tak Naď tesne predbehol aj svojho straníckeho šéfa Igor Matoviča (OĽaNO), Roberta Fica (Smer-SD), ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) či volebnú líderku OĽaNO Máriu Šofranko.

„Výrok ministra Naďa by bol dobrý vtip, ak by to nebolo také úbohé. Nechcel by pán minister skúsiť armádu, ale bez vojakov? Nemá problém utrácať peniaze z daní LGBT ľudí a pritom takto verejne a vedome výzývať na ich diskrimináciu?“ pýtala sa Alena Krempaská z IĽP.

Anketu zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii (IDAHO) mimovládne organizácie IĽP a Dúhové Slovensko. Poslať nomináciu alebo sa zapojiť do hlasovania mohol ktokoľvek.

Záborská s viac hlasmi, ako krúžkami vo voľbách

Trofejou pre víťaza je štylizovaný piktogram, zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis štyri percentá, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii.

V minulosti sa víťazmi ankety stali poslanec Štefan Kuffa (nezaradený) za svoj výrok o topení gejov a Konferencia biskupov s tvrdením, že ľudsko-právni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“, hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík či predseda ĽSNS Marian Kotleba. Cenu si však odmietli prevziať.

Neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin (Vlasť) síce vyhlásil, že si cenu prevezme, no nakoniec to odmietol. Ako jediný si cenu prevzal bývalý predseda NR SR Andrej Danko (SNS), ktorý po stretnutí s aktivistami pripustil, že v niektorých svojich výrokoch sa mýlil a korigoval ich.

Minuloročnou víťazkou bola poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO), ktorá v ankete získala viac hlasov, ako krúžkov vo voľbách.

Agentúra SITA požiadala o reakciu aj ministra obrany Jaroslava Naďa.