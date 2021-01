Antigénové testovanie v Hlohovci je ohrozené, členovia odberového tímu sú infikovaní

Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v Hlohovci viazne pre časté výpadky personálu v mobilnom odberovom mieste na Námestí sv. Michala. Z dôvodu pozitívne testovaných členov tímu na tomto mieste vo štvrtok 7. januára ráno nezačali testovať, napriek tomu, že tam ľudia čakali v rade. Bezplatné antigénové testovanie v centre Hlohovca zabezpečuje súkromná firma.

Mesto Hlohovec v tejto súvislosti hľadá ľudí so zdravotníckym vzdelaním, ktorí by mohli pomôcť pri testovaní, ale aj ďalších členov tímu pre administratívne úkony. Mala by vzniknúť databáza ľudí, ktorí by boli k dispozícii v prípade problémov s testovaním na Námestí sv. Michala.

Radnica informuje, že ide o prácu na zmluvu so spoločnosťou, ktorá testovanie zabezpečuje. Odmena pre zdravotníckeho pracovníka je približne 7 eur na hodinu a pre administratívneho pracovníka 5 eur na hodinu. Testuje sa len v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

Okres Hlohovec susedí s okresom Nitra, kde je aktuálne kritická situácia s počtom ochorení COVID-19 a kde bude od pondelka 11. januára platiť sprísnený zákaz vychádzania. V okrese Nitra bude od piatku do nedele prebiehať plošné testovanie antigénovými testami.

V Hlohovci je aj ďalšie mobilné odberové miesto v miestnych kasárňach, tam testovanie po personálnej stránke zabezpečuje Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok.