Antigénové testy chce dodávať viac ako 50 firiem, Slovensko podľa Naďa potrebuje milióny kusov

O dodávanie antigénových testov prejavilo záujem už viac ako 50 firiem. Ako po rokovaní vlády uviedol minister obrany Jaroslav Naď, proces obstarávania týchto testov aktuálne začína. Slovensko bude podľa neho potrebovať milióny testov, aj keby sa nakoniec celoplošné testovanie nekonalo.

Využili by sa napríklad na testovanie v domovoch sociálnych služieb, školách, kritickej infraštruktúre či v nemocniciach. Ako alternatívu totiž minister pripustil aj to, že by ďalšie kolo celoplošného testovania neprebehlo.

„Alternatívy sú testovať celoplošne, regionálne, testovať iba sektory alebo netestovať vôbec. Rôzni odborníci sa prikláňajú k rôznym alternatívam,“ povedal Naď. Rozhodnúť by o tom mal Ústredný krízový štáb.