Antikvariát v MDPOH

Antikvariát Steiner na Ventúrskej ulici je od roku 1847 neodmysliteľnou súčasťou Bratislavy. Vedeli ste však, že skrýva trpký príbeh? Ten vám v predstavení s príznačným názvom Antikvariát, v režijnom spracovaní Viery Dubačovej, porozpráva hlavná hrdinka Lýdia Piovarcsyová – Steinerová v podaní Lucie Lapišákovej a Emílie Vášáryovej už v stredu – 22.1. o 19.00 hod. v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Príbeh rodiny Steinerovej

Inscenácia je založená na pravdivých historických faktoch a vychádza z rovnomennej novely Ľuby Lesnej, ktorá vyšla v knihe Tisícročná žena. Ide o históriu známeho bratislavského antikvariátu Steiner, ktorá sa odohráva počas protižidovských represálií na začiatku štyridsiatych rokov v nacistickom Slovenskom štáte. Antikvariát preto tiež podliehal arizácii, teda vyvlastneniu. Arizoval ho známy slovenský spisovateľ Ľudo Ondrejov.

Tento príbeh je vyrozprávaný cez spomínanie Lýdie Piovarcsyovej – Steinerovej. Jej otec Jozef Steiner bol pôvodným spoluvlastníkom antikvariátu. Rodičia Lýdie Piovarcsyovej naozaj v koncentračnom tábore zahynuli. Samotná Lydka sa aj po toľkých rokoch pokúša zmieriť so svojou minulosťou, prekonať ju činorodým životom a pochopením konania človeka, ktorý je v jej očiach konkrétnym vinníkom tragédie steinerovskej rodiny – Ľudovi Ondrejovovi.

Foto: BKIS (3452)

Všetci prítomní sa stretávajú na výstave, venovanej známemu spisovateľovi Ľudovi Ondrejovovi (Michal Ďuriš). Mladá literárna vedkyňa (Lucia Lapišáková) predstavuje návštevníkom jeho život a dielo tak, ako sa o ňom naučila v škole. Spolu s návštevníkmi si výstavu pozerá aj Lydka. Prichádza, aby pochopila, že teraz prišiel jej čas na vyrozprávanie svojho príbehu. „Pre mňa je každý príbeh, ktorý sa dotýka holokaustu jedinečný a je podľa mňa potrebné ho vyrozprávať. Selmu Steinerovú, sesternicu Lýdie Piovarcsyovej, som poznala ešte z detstva, príbeh o steinerovskom antikvariáte je preto pre mňa taký potrebný, je to príbeh môjho detstva. Žiaľ pani Selma už nie je medzi nami,“ hovorí autorka hry Ľuba Lesná a dodáva: „Okrem toho je potrebné spoznať aj pravdivý príbeh spisovateľa Ľuda Ondrejova, arizátora antikvariátu, ktorý navyše pobádal svojím listom kompetentné orgány, aby deportovali rodinu Steinerovcov do koncentračných táborov. Do dejín každého národa patrí aj nutnosť spoznať tienisté stránky kultúrnych a umeleckých osobností. Ak ostanú nepovšimnuté a nepomenované, negatíva histórie sa môžu zopakovať.“

Experimentálna scéna MDPOH

Predstavenie Antikvariát bude prvým divadelným predstavením, ktoré si budú môcť diváci pozrieť v rámci novej experimentálnej scény MDPOH. Ide o komorný štúdiový priestor pre maximálne 100 divákov s hracou plochou na javisku 10 x 12 metrov. Diváci tak budú mať možnosť sedieť v špeciálne pripravenom hľadisku priamo na javisku. Prvýkrát bol tento typ sedenia predstavený počas Noci divadiel (16.11.2019), kedy na javisku prebiehala diskusia hostí. Návštevníci tak budú mať jedinečnú možnosť byť v bezprostrednom kontakte s účinkujúcimi.

Viac informácií na www.mdpoh.sk a www.facebook.com/MDPOH

