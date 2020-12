António Guterres vyzýva k podniknutiu krokov na ukončenie „vojny proti prírode“

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval svetových lídrov, aby z roku 2021 spravili rok, keď ľudstvo ukončí svoju „vojnu proti prírode“ a zaviaže sa k budúcnosti bez znečisťovania spôsobujúceho globálne otepľovanie. Vyjadril sa tak v čase, keď sa blíži ku koncu ďalší rok sprevádzaný rekordnými extrémami počasia a lesnými požiarmi.

„Planéta je v podlomenom stave,“ skonštatoval v príhovore na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. „Ľudstvo vedie vojnu proti prírode. Je to samovražedné. Apokalyptické požiare a povodne, cyklóny a hurikány sa čoraz viac stávajú novým normálom,“ pokračoval.

Globálne otepľovanie

Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo svojej správe konštatuje, že tento rok môže byť o 1,2 stupňa Celzia teplejší ako druhá polovica 19. storočia, ktorú vedci používajú na porovnávanie otepľovania spôsobeného skleníkovými plynmi.

Ohrievajú sa pritom najmä oceány, ktorých teplota dosahuje rekordné úrovne. Rok 2020 bude jedným z troch najteplejších rokov od začiatku vedenia záznamov.

Podľa generálneho tajomníka WMO Petteriho Taalasa hrozí, že do roku 2024 sa klíma aspoň dočasne oteplí aj o viac ako 1,5 stupňa. Súčasťou parížskej klimatickej dohody je pritom aj cieľ neprekročiť hranicu 1,5 stupňa.

Uhlíková neutralita

Guterres vidí nádej v záväzku viac ako stovky krajín najneskôr do polovice storočia nevypúšťať do atmosféry viac skleníkových plynov, ako dokážu odstrániť stromy a technológie.

Podľa vlastných slov pevne verí, že rok 2021 by mohol priniesť skok smerom k uhlíkovej neutralite. Upozornil však, že dve správy, ktoré zverejnila OSN, „ukazujú, ako blízko máme ku klimatickej katastrofe“.

Keď budú krajiny investovať bilióny dolárov do ozdravných opatrení v súvislosti s dopadmi pandémie koronavírusu na svoje ekonomiky, mali by tak podľa Guterresa robiť s dôrazom na čisté energie. Mali by tiež podľa neho prestať financovať a subvencovať fosílne palivá a musia tiež napĺňať svoje záväzky z parížskej dohody.