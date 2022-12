APC Smart-UPS Ultra: zdroj neprerušovaného napájania, unikátny výkon v mini rozmeroch

Spoločnosť Schneider Electric predstavila APC™ Smart-UPS™ Ultra, prvý jednofázový zdroj neprerušovaného napájania (UPS) s výkonom 3 kW a 5 kW a výkonom 1U. APC Smart-UPS Ultra je navrhnutý tak, aby poskytoval väčší výkon, flexibilitu a inteligentné monitorovanie na najmenšej ploche, a umožňuje IT profesionálom a poskytovateľom riešení riešiť mnohé výzvy spojené s nasadením IT infraštruktúry v distribuovaných počítačových prostrediach a v rámci edge computingu.

Podľa IDC vrastie globálny trh s edge computingom v roku 2024 odhadovanú hodnotu 250,6 miliardy dolárov, čo predstavuje 12,5 % ročne. Rozširovanie digitálnych technológií a inteligentných aplikácií vyvoláva potrebu výpočtových, sieťových a úložných zdrojov, ktoré sú lokalizované a v tesnej blízkosti, aby umožnili kritické podnikové procesy a skúsenosti, ktoré sa spoliehajú na sieťové pripojenie do cloudu. Konfigurácia, nasadenie a údržba podpornej IT infraštruktúry pre viaceré geograficky rozptýlené lokality však prináša jedinečné výzvy.

S APC Smart-UPS Ultra prináša spoločnosť Schneider Electric na trh svoje najmenšie a najmodernejšie jednofázové UPS, ktoré poskytujú flexibilitu pri inštalácii kdekoľvek a šetria celkové náklady bez toho, aby boli ohrozené potreby podnikov v oblasti ochrany napájania.

APC Smart-UPS poskytuje viac energie na menšom priestore

V rámci egde computingu sa často berú do úvahy fyzické priestory, pričom sa kladie dôraz na maximalizáciu plochy a efektívnu prevádzku priestoru s cieľom optimalizovať IT systémy a zlepšiť hospodárske výsledky.

Kompaktný dizajn APC Smart-UPS Ultra poskytuje viac energie a zároveň zaberá menej miesta v IT, čím poskytuje flexibilitu inštalácie a hustotu napájania, ktorú potrebujete dnes aj v budúcnosti. Kompaktný dizajn UPS je až o 50 % menší a ľahší ako porovnateľné riešenia UPS na súčasnom trhu. APC Smart-UPS Ultra ponúka flexibilné možnosti montáže vrátane montáže do racku, veže alebo na stenu/strop, takže ho možno umiestniť mimo dosahu a získať tak viac priestoru pre IT v racku.

Foto: Schneider Electric

Lítium-iónová batéria ponúka nižšie náklady a znižuje potreby obsluhy

Efektívna správa napájania je pre každé IT prostredie kľúčová, ale pravidelná a efektívna údržba zariadení na ochranu napájania, ako sú UPS, najmä na viacerých distribuovaných lokalitách, si môže vyžadovať nákladné priebežné investície.

Lítium-iónová batéria UPS APC Smart-UPS Ultra vydrží až trikrát dlhšie ako tradičné olovené UPS (VRLA) a za bežných prevádzkových podmienok ju nie je potrebné vymieňať. To pomáha eliminovať nákladnú výmenu batérie, poplatky za prácu a servis a návštevy počas životnosti UPS. APC Smart-UPS Ultra šetrí TCO počas 10 rokov a dodáva sa s 5-ročnou zárukou.

EcoStruxure Ready APC Smart-UPS Ultra zaručuje lepší prehľad kedykoľvek a kdekoľvek

Nedostatok špecializovaného personálu zaťažuje správu, údržbu a servisné činnosti, ako je kontrola zariadení, výmena batérií, výmena pokazených zariadení, najmä ak je majetok veľmi rozptýlený a geograficky rozptýlený. APC Smart-UPS Ultra je EcoStruxure™ Ready, ktorý umožňuje monitorovanie na báze cloudu, poskytuje odporúčania založené na údajoch na optimalizáciu výkonu a umožňuje prehľad o viacerých zariadeniach UPS, nech ste kdekoľvek. Pripojenie je k dispozícii prostredníctvom ethernetového portu alebo vstavaného sieťového portu a webový portál EcoStruxure Ready APC Smart-UPS poskytuje automatizované, prispôsobiteľné upozornenia týkajúce sa stavu UPS, aby sa zjednodušila preventívna údržba s cieľom skrátiť prestoje a znížiť priemerný čas do opravy.

Viac informácií o APC Smart-UPS Ultra nájdete na tejto webovej stránke.

Informačný servis