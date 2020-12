Apel na vládu : Začnite konať systémovo a odborne! Neposielajte ambulantných lekárov do nemocníc

Sme ambulantní lekári a tiež sme v Covid zóne. Je nás stále menej, takmer polovica je v dôchodkovom veku a z toho veľká časť starších ako 65 rokov.

Denne chránime nemocnice pred návalom pacientov, denne diagnostikujeme a liečime aj covid pacientov. Zabezpečujeme si ochranné pomôcky, manažujeme si prácu tak, aby bola čo najbezpečnejšia. Pre nás, naše sestry aj pacientov. Zastupujeme aj kolegov v karanténe a tých, ktorí sú COVID pozitívni. Mnohí kolegovia sú v kritickom stave, mnohí už nie sú medzi nami, do svojich ambulancií sa nikdy nevrátia. Vzala nám ich pandémia.

Dnes bolo schválené nariadenie vlády, ktoré umožňuje aby „za účelom udržateľnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti časť lekárov z ambulantnej sféry – primárne špecialistov, poskytovala zdravotnú starostlivosť aj v nemocniciach.“

Návrh nariadenia vlády nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy, ako ani vplyv na služby pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Píše sa v dôvodovej správe.

S poskytnutím ambulantných lekárov do nemocníc ASL SR nesúhlasí aj na základe kritického stavu ambulantných lekárov, ktorí ochoreli alebo zomreli na covid v posledných dňoch.

V správe ale nie je, že toto opatrenie bolo prijaté bez konzultácie s dotknutými lekármi. Bolo prijaté bez jasného plánu, ako bude zabezpečená ambulantná starostlivosť. Bez riešenia, ako prežijú ambulancie ak lekári budú povolaní do nemocníc. Bez návrhu ako zabrániť vážnemu ohrozeniu zdravia občanov v prípade, ak dôjde k rozvratu ambulantnej starostlivosti.

Apelujeme na vládu a ministerstvo zdravotníctva. Aby kompetentní začali konať v zmysle záchrany zdravotného systému a diskusiou so zástupcami dotkných subjektov, najmä poskytovateľov ambulantnej a ústavnej starostlivosti.

