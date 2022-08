Arcibiskup Zvolenský ocenil, že sa Slováci mohli rozlúčiť s kardinálom Tomkom na oboch stranách Slovenska (foto)

Rozhodnutie rozdeliť rozlúčku so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom na viacero zastavení, teda Bratislavu a Košice, označil bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský za správne rozhodnutie.

Vzdať úctu kardinálovi tak mohli ľudia v oboch mestách. V Košiciach ich k jeho rakve v dóme prišlo za tri dni približne 10-tisíc. Ako ďalej povedal počas brífingu po skončení pohrebných obradov v Košiciach Zvolenský, kardinál Tomko vždy prinášal svojimi myšlienkami a spôsobmi správania zjednotenie.

Dôstojná rozlúčka s kardinálom

„Myslím si, že sme to zjednotenie cítili aj v Bratislave, aj tu v Košiciach. Zjednotil spoločnosť. Bolo spomenuté, že zjednotil veriacich aj neveriacich, medzi veriacimi aj rozličné kresťanské spoločenstvá a aj nekresťanské,“ uviedol bratislavský arcibiskup.

Zároveň poďakoval za to, že Slovenská republika a jej reprezentanti z úcty ku kardinálovi umožnili rýchly presun zomrelého na Slovensko a veľmi dôstojný pohreb. Rovnako aj za to, že si Tomka Slovenská republika uctila, a pri prílete rakvy s jeho pozostatkami na slovenské územie ho privítali aj jej reprezentanti.

Rozlúčiť sa prišlo mnoho Slovákov

„Chcel by som poďakovať aj za to, že kardinál aj za svojho života, aj pred Bohom živý nás vždy pozýva k jednote a nech je to teda taký odkaz chvíľ, ktoré prežívame,“ dodal Zvolenský.

Na utorkovej rozlúčke s kardinálom Tomkom sa podľa Košickej arcidiecézy zúčastnilo 5,5-tisíc ľudí v chráme, ako aj vonku na priestranstve. Pohrebnú svätú omšu v slovenskom a latinskom jazyku celebroval emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Záverečné pohrebné obrady spojené s prenesením rakvy kardinála viedol košický arcibiskup Bernard Bober. Telo zosnulého kardinála pochovajú v doteraz prázdnej podzemnej krypte v dóme, ako si to sám prial.