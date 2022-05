Areál Úradu vlády SR čaká rekonštrukcia, výdavky majú byť viac ako šesť miliónov eur

Areál Úradu vlády SR by sa mal v najbližších rokoch rekonštruovať. Celkové výdavky na túto investičnú akciu by mali dosiahnuť viac ako 6 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý Úrad vlády SR predložil do pripomienkového konania. V tomto roku si má rekonštrukcia vyžiadať 767,3 tisíca eur, v budúcom roku 3 milióny eur a v ďalšom roku 2,3 milióna eur.

Pôjde o výstavbu novej vstupnej budovy určenej pre návštevy, rekonštrukciu vnútro-areálových spevnených plôch a komunikácií vrátane čestného nádvoria, ako aj revitalizáciu parkovej zelene.

Meniť sa má aj závlahový systém s novým zdrojom vody zo studne, nové areálové osvetlenie, doplňujúce prvky záhradnej architektúry, jazierko, gloriet, rekonštruovať sa má splašková a dažďová kanalizácia. „Realizáciou návrhu sa povýši kultúra prostredia na primeranú úroveň sídla predsedu vlády Slovenskej republiky a národnej kultúrnej pamiatky,“ uvádza Úrad vlády SR.