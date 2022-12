Argentína - Chorvátsko (semifinále MS vo futbale 2022 v Katare - online)

V utorok sa na MS vo futbale 2022 v Katare hrá prvý semifinálový zápas medzi Argentínou a Chorvátskom. Súboj v Lusaile má výkop o 20.00 SEČ a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie skúsený Talian Daniele Orsato.

MS vo futbale 2022 v Katare – semifinále Al Daayen Argentína – Chorvátsko Lusail Stadium Góly: Žlté karty: 0 – 0 Červené karty: 0 – 0 strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0) rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: Daniele Orsato – Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (všetci Tal.) Zostavy:

Argentína:

Chorvátsko:

Hráči od Jadranu by sa veľmi chceli predstaviť vo finále na druhých majstrovstvách sveta po sebe. Pred štyrmi rokmi v Rusku v semifinále triumfovali nad Angličanmi (2:1 po predĺžení), no v súboji o zlato nestačili na Francúzov (2:4).

Výber Argentíny v minulosti dvakrát ovládol „mundial“, no v oboch prípadoch to bolo ešte v časoch, keď Lionel Messi nebol na svete – v rokoch 1978 a 1986. Ostatný raz sa Argentínčania prebojovali do finále pred ôsmimi rokmi v Brazílii, kde aj s Messim v zostave podľahli Nemcom 0:1 po predĺžení.