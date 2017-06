Ariana Grande sa zrejme stane čestnou občiankou Manchestru

MANCHESTER 14. júna (WebNoviny.sk) – Americká speváčka a herečka Ariana Grande zrejme bude čestnou občiankou mesta Manchester. Stať by sa tak malo po schválení návrhu mestskej rady. Podľa neho by mohli udeliť čestné občianstvo osobnostiam žijúcim mimo grófstvo Veľký Manchester, ktoré zaznamenali mimoriadny prínos pre mesto. Dvadsaťtriročnej interpretke ho plánujú udeliť za organizovanie benefičného koncertu One Love Manchester na pomoc obetiam bombového teroristického útoku z 22. mája, pri ktorom zomrelo 22 ľudí.

Richard Leese, vedúci predstaviteľ mestskej rady, pre BBC uviedol, že mnohí ľudia Grande už považujú za “čestnú Manchesterčanku” a spomínaný návrh prišiel v správnom čase. “Zdá sa, že je vhodný čas na to, aby sme aktualizovali spôsob, akým uznávame tých, ktorí pozoruhodne prispievajú k životu a úspechu nášho mesta. Všetci máme dôvod byť neuveriteľne pyšní na Manchester a na húževnatý a súcitný spôsob, akým sa mesto a ľudia s ním spriaznení, vyrovnali s hroznými udalosťami z 22. mája. S láskou a odvahou namiesto nenávisti a strachu,” povedal.

Podľa Leesea je Grande príkladom takejto reakcie. Koncert, ktorý sa z jej iniciatívy uskutočnil 4. júna, navštívilo 50-tisíc ľudí a počas neho zozbierali na podporu obetí útoku zhruba tri milióny libier (v prepočte približne 3,4 milióna eur). Mestská rada tiež plánuje usporiadať podujatie, počas ktorého chce vyzdvihnúť mnohé “veľké nesebecké činy a ukážky komunitného ducha, ktoré sa po útoku objavili”.

Ariana Grande-Butera účinkovala v roku 2008 v broadwayskom muzikáli 13 a za svoj výkon získala National Youth Theatre Association Award. Známou sa stala vďaka úlohe Cat Valentine, ktorú stvárnila v roku 2011 v seriáli iCarly (2007 – 2012), a tiež v projektoch Victorious (2010 – 2013) a Sam & Cat (2013 – 2014). Okrem toho sa predstavila napríklad vo filmoch 7 Secrets with Victoria Justice (2010) alebo Zoolander No. 2 (2016).

Debutový album Yours Truly uviedla na trh v roku 2013 a dostala sa s ním na vrchol rebríčka Billboard 200. Rovnaký úspech dosiahla aj s druhou štúdiovkou My Everything (2014), ktorú navyše nominovali na cenu Grammy. S albumom Dangerous Woman (2016), ktorý sa tiež uchádzal o zlatý gramofónik, zase po prvý raz dobyla UK Chart. Okrem toho má na konte aj EP nahrávky Christmas Kisses (2013) alebo Christmas & Chill (2015).

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.