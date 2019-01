Ariana Grande zverejnila videoklip k skladbe 7 Rings, pieseň obohatila melódiou z muzikálu

BRATISLAVA 19. januára (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Ariana Grande zverejnila videoklip k piesni 7 Rings. Hip-hopovo ladená nahrávka je jej treťou skladbou, ktorú vydala po albume Sweetner (2018). Dvadsaťpäťročná interpretka v nej okrem iného použila melódiu piesne My Favorite Things z muzikálu Za zvukov hudby.

V klipe, ktorý sa nesie v nádychu ružovej a fialovej, sa rodáčka z floridského Boca Ratonu predstavila v extravagantných kostýmoch v luxusne zariadenom dome. Okrem nej sa v ňom tiež ukázali jej priateľky a aj jej pes Toulouse.

Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.

Ariana Grande-Butera*

* účinkovala v roku 2008 v broadwayskom muzikáli 13 a za svoj výkon získala National Youth Theatre Association Award. Známou sa stala vďaka úlohe Cat Valentine, ktorú stvárnila v roku 2011 v seriáli iCarly (2007 – 2012), a tiež v projektoch Victorious (2010 – 2013) a Sam & Cat (2013 – 2014).

Okrem toho sa predstavila napríklad vo filmoch 7 Secrets with Victoria Justice (2010) alebo Zoolander No. 2 (2016). Debutový album Yours Truly uviedla na trh v roku 2013 a dostala sa s ním na vrchol rebríčka Billboard 200. Rovnaký úspech dosiahla aj s druhou štúdiovkou My Everything (2014), ktorú navyše nominovali na cenu Grammy.

S albumom Dangerous Woman (2016), ktorý sa tiež uchádzal o zlatý gramofónik, po prvý raz dobyla UK Chart. Vlani v auguste sa dostal na trh spomínaný štvrtý album Sweetener, ktorý sa vyšplhal na vrchol oboch rebríčkov. Okrem toho má na konte aj EP nahrávky Christmas Kisses (2013) alebo Christmas & Chill (2015).