Arizona zažalovala Google za sledovanie polohy zariadení, aj keď si ju používatelia vypli

Arizonský generálny prokurátor podal žalobu na spoločnosť Google za to, že sledovala polohu používateľov aj napriek tomu, že si túto možnosť v zariadeniach vypli. Žaloba vychádza z vyšetrovania, ktoré začalo po tom, čo na problém v roku 2018 upozornila tlačová agentúra The Associated Press (AP).

Porušil zákon o spotrebiteľských podvodoch

Prokurátor Mark Brnovich v žalobe tvrdí, že Google porušil zákon o spotrebiteľských podvodoch v Arizone a požaduje vrátenie ziskov vyplývajúcich z daného sledovania.

„Aj keď Google tvrdí, že získal súhlas na zhromažďovanie a ukladanie údajov svojich používateľov, tento súhlas je založený na zavádzajúcom používateľskom rozhraní, ako aj na iných nespravodlivých a klamlivých konaniach a praktikách,“ uvádza sa v žalobe.

Tá tiež tvrdí, že spoločnosť mení povolenia na ochranu súkromia bez upozornenia používateľov a jej nastavenia WiFi sú zavádzajúce, pretože na zastavenie sledovania polohy je ich potrebné vypnúť na dvoch rôznych miestach.

Nesprávne charakterizovali služby firmy

Hovorca Googlu Jose Castaneda uviedol, že Brnovich a právnici zapojení do prípadu nesprávne charakterizovali služby spoločnosti.

„Vždy sme do našich produktov zavádzali funkcie na ochranu súkromia a poskytovali silné kontroly pre dáta o polohách,“ poznamenal s tým, že sa v súvislosti so žalobou chystajú veci uviesť na pravú mieru.

Agentúra AP pred dvomi rokmi informovala, že si používatelia služieb Googlu mohli pozastaviť takzvanú históriu polohy, kam sa ukladali informácie o polohách ich zariadení.

Aj napriek pozastaveniu funkcie však niektoré aplikácie Googlu automaticky ukladali údaje o polohe s časovou pečiatkou. Takéto dáta sú pre technologického giganta lukratívne, keďže sú cenné pre spoločnosti, ktoré s ním spolupracujú v oblasti reklamy.