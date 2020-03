Armáda je pripravená pomôcť Slovensku v boji proti koronavírusu, zhodli sa Čaputová a Naď (video)

Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OZ SR) sú pripravené pomôcť Slovensku v boji proti koronavírusu. Vyhlásili to po spoločnom stretnutí prezidentka Zuzana Čaputová a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Cieľom návštevy hlavy štátu na Ministerstve obrany SR (MO SR) bolo práve informovanie sa o aktuálnej situácii v silovom rezorte, no s novým ministrom diskutovali aj o dlhodobých plánoch rezortu. Zhodli sa, že kľúčom v najbližších rokoch bude transparentnosť.

„Ozbrojené sily sú pripravené byť nápomocné v tejto zložitej situácii, v ktorej sa nachádzame. Zo všetkých informácií, ktoré som sa dozvedela, môžem konštatovať veľmi profesionálny prístup,“ povedala prezidentka. Minister hlavu štátu informoval, že armáda bude nápomocná či už ľudskými zdrojmi, dopravnými lietadlami alebo lôžkami pre chorých.

Čaputová tiež zdôraznila, aby sa nezabúdalo na to, že armáda musí vykonávať aj úlohy, na ktoré je v prvom rade určená. „Zabezpečujú, aby bol náš vzdušný priestor chránený a naša obrana zabezpečená,“ vysvetlila.

S Naďom sa rozprávali aj o dlhodobých prioritách rezortu či o vojenskom spravodajstve, kde je podľa nich nevyhnutné vykonať zmeny. „Pokiaľ ide o modernizáciu armády, bude potrebné, aby boli vysoké nároky kladené na transparentnosť a efektivitu, čo je nová priorita vedenia rezortu, s ktorou sa ja veľmi zhodujem,“ dodala.

Školenie nových pracovníkov

Naď považuje za silný signál, že si prezidentka našla čas na jeho rezort už v prvom týždni jeho pôsobenia a prisľúbil jej, že bude vždy veľmi promptne a komplexne informovaná o zmenách v rezorte.

Minister hlavu štátu informoval o nasadení 300 zdravotníkov a 20 sanitiek na pomoc iným zložkám a samotné ozbrojené sily budú zabezpečovať testovanie 100 ľudí na koronavírus denne. Jeho rezort má tiež v pláne začať školiť nových zdravotníkov z ľudí, ktorí sa prihlásili do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

„Už sme poskytli niekoľko vojenských stanov do viacerých nemocníc, rozložili sme časť našej poľnej nemocnice v Ružomberku a Vojenský výcvikový priestor Lešť bude poskytnutý pre 700 ľudí na karanténu a v prípade využitia stanov môže rozšíriť svoju kapacitu až na 2 000 ľudí,“ priblížil opatrenia rezortu Naď.

Nákup stíhačiek F-16 je nemožný

Ministerstvo pod jeho vedením plánuje aj krízové situácie ako je napríklad uzatváranie celých miest, no konkrétne plány zatiaľ nemajú, ale pracujú na ich vytvorení. V prípade vojenského spravodajstva už jeho šéf Ján Balciar oznámil, že končí ku 31. marcu a informoval o tom aj ministra Naďa.

„Oznámil mi, že plánuje odísť, že naplnil svoje kariérne ciele a ja som vyhovel jeho plánu odísť,“ povedal s tým, že vojenské spravodajstvo považuje za veľmi dôležité. Chce, aby konečne plnilo úlohy, na ktoré je určené. Naď tiež informoval, že zastavil predaj budovy v Malackách, ktorý kritizoval, pretože si ho armáda mala potom prenajať. Sám chce v budúcnosti dohliadať na všetky projekty, ktoré v minulosti kritizoval.

Nákup stíhačiek F-16 označil v aktuálnej situácii pre ministerstvo za takmer nemožný, pretože ich splácanie bude stáť rezort obrany viac ako polovicu rozpočtu. Minister tiež vyzval všetkých ľudí, aby nahlasovali prípadnú korupciu pri obstarávaniach MO SR a on sám sa jej bude snažiť predchádzať organizovaním medzinárodných súťaží s minimálnym stupňom utajenia.

Povolávanie aktívnych záloh

Z ďalších opatrení, ktoré predstavilo MO SR, je aj povolávanie aktívnych záloh, ktoré si ale na ministerstve predstavujú tak, že by vyberali z ľudí, ktorí odišli z OZ SR v posledných piatich rokoch a kapacitu by chceli rozšíriť zhruba o 200 ľudí.

Naď bude tiež hľadať spôsob, ako zobrať politikom hodnosti, ktoré si nechali udeliť. Ide napríklad o Andreja Danka (SNS), ktorý bol povýšený do hodnosti kapitán, iní politici sa stali napríklad plukovníkmi alebo podplukovníkmi.

„Ak nájdeme právnu cestu, ako to urobiť, tak to spravíme. Pretože to je nespravodlivé voči naozajstným vojakom, ktorí slúžia 24-hodinové služby, aby sa papaláši takto povyšovali, keď oni sa k tomu nedostanú za celú kariéru,“ dodal.