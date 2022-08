„Armáda špásy“ pôsobiaca v centre Bratislavy pomáha ľuďom po „divokých žúrkach“, cieľom je zvýšiť bezpečnosť v nočných uliach

Hlavné mesto prináša do ulíc Bratislavy novú službu – Nočnú pomoc alebo aj Armádu špásy. Cieľom je zvýšiť pocit bezpečia v rámci nočného pobytu v meste prostredníctvom tímu vyškolených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov z radov obyvateľov mesta.

Pouliční anjeli či Nočné sovy

Ich úloha je predovšetkým preventívna a podporná, nenahrádzajú služby záchranných zložiek, ani neposkytujú sociálne poradenstvo.

„Bratislava tým nadväzuje na podobné koncepty zo zahraničných miest, kde je pomoc známa pod rôznymi názvami ako Pouliční anjeli, Nočné sovy a podobne,“ informovala hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.

Nočná pomoc je pripravená pomôcť v situáciách, ktoré si nevyžadujú zásah polície, ale skôr pomoc zodpovednej verejnosti.

Pomoc v núdzi

Medzi takéto situácie patrí napríklad odprevadenie strateného človeka na zastávku MHD, asistencia človeku, ktorý mohol stratiť svoje veci, poskytnutie podpory ľuďom v emočne vypätých situáciách, či vykonanie ošetrenia pri ľahkých a drobných zraneniach.

Počas víkendov, v piatok a sobotu, v čase od 23:00 do 03:00 hodiny ráno sa pohybujú na miestach, ktoré patria k najviac exponovaným z hľadiska koncentrácie ľudí.

Ide napríklad o Kollárovo námestie, Obchodnú ulicu, Námestie SNP, Michalskú či Ventúrsku ulicu. Ide súčasne o lokality, ktoré bývajú aj pod zvýšeným dohľadom Mestskej polície Bratislava.

Bezpečnosť dobrovoľníkov

Na službe Nočná pomoc pracovala Sekcia sociálnych vecí hlavného mesta v spolupráci s Mestskou políciou Bratislavy, ktorá má prehľad o najčastejších incidentoch a kedy a kde k nim zvykne dochádzať.

„Nočná pomoc je tu pre všetkých, ktorí ju potrebujú. V žiadnom prípade nenahrádza štandardné záchranné a bezpečnostné zložky, ale odľahčuje ich v prípadoch, kde nie sú potrební. Pri nastavovaní služby sme kládli veľký dôraz na to, aby dobrovoľníci nezabúdali na to, že ich bezpečnosť je prvoradá – zdôrazňujeme im to aj počas školení. Zlatým pravidlom je, že pomáham iným, no vždy v prvom rade dbám na svoju bezpečnosť,“ dodal nočný primátor a poradca primátora pre bezpečnosť Martin Královič.