Armádne nákupy od domácich podnikov sú celosvetovým trendom

BRATISLAVA 13. novembra 2017 (WBN/PR) – Domáce záujmy presadzujú podľa Dušaniča aj česká, francúzska alebo poľská armáda.

Najlepším európskym riešením sú pre armádu a políciu dodávky od domácich firiem, ak to know-how a výrobné kapacity dovoľujú. Takto postupujú takmer všetky krajiny. Pre agentúru SITA to v súvislosti s pripravovaným projektom obrnených vozidiel 4×4 a 8×8 uviedol predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Martin Dušanič. „Slovensko už dnes patrí do jadra Európskej únie a je členom NATO. Ak sa pri nákupoch pre armádu ešte vytvorí priestor pre domáce podniky a ich zamestnancov, tak sme dosiahli najlepšie, najracionálnejšie a najférovejšie riešenie pre občanov. Oceňujem, že sa k zapojeniu domáceho priemyslu priklonila aj slovenská vláda,“ zdôraznil.

Využívanie domácich výrobných kapacít silovými zložkami je podľa Dušaniča celosvetovým trendom a má viaceré synergické efekty. Ide podľa neho o pozitívny vplyv na rast HDP, zamestnanosť, inovácie, duálne vzdelávanie, regióny a potenciálny export. „Nový vývoj by sa mohol uplatniť sa aj v niektorých zahraničných ozbrojených silách,“ vysvetlil.

Domácie fabriky uprednostňujú podľa M. Dušaniča viaceré štáty. Typickým príkladom je podľa neho Francúzsko. „Francúzske firmy uspeli pri dodávkach bojových lietadiel, či ponoriek. Dodávku 117 obrnených bojových vozidiel bude realizovať opät francúzska spoločnosť Nexter Group,“ konštatuje Dušanič. Podobnú stratégiu razia aj susedné krajiny. „Z dostupných verejných zdrojov vieme, že Česká republika zadala napríklad priamu požiadavku na dodávku guľovníc, pištolí a armádnych vozidiel od domácich firiem bez tendra. Poliaci uplatňujú princíp polonizácie, ktorý hovorí o národnej sebestačnosti, podpore a raste poľskej priemyselnej produkcie. Podobnou cestou by malo ísť aj Slovensko,“ uzatvoril Dušanič.