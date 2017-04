Armstrongov dopingový škandál poškodil jeho nadácii, prišla o 85 percent príjmov

AUSTIN 26. apríla (WebNoviny.sk) – Príjmy charitatívnej organizácie Livestrong od prevalenia dopingového škandálu jej zakladateľa Lancea Armstronga v roku 2011 klesli o 85 percent.

Vyplýva to z dokumentov, ktoré získala agentúra The Associated Press. Za rok 2015 nadácia získala celkovo 6,2 milióna dolárov (5,7 milióna eur), čo predstavovalo medziročný pokles o viac ako 10 miliónov dolárov.

“Každému je jasné, že v roku 2015 sme sa ocitli na úplnom dne,” uviedol prezident Livestrongu Greg Lee, podľa ktorého je organizácia “útlejšia, ale zdravá“.

Armstrong, ktorý v minulosti sám úspešne bojoval s nádorovým ochorením, založil nadáciu pod iným názvom v roku 1997. Sedemnásobný víťaz najprestížnejších cyklistických pretekov na svete Tour de France z nej urobil globálnu značku. Po tom, ako sa športovec priznal k užívaniu zakázaných látok, jeho organizáciu prestali podporovať viaceré veľké spoločnosti, medzi nimi aj Nike či Oakley. Z vedenia nadácie Armstrong odišiel v roku 2012.