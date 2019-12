Arsenal angažoval asistenta Pepa Guardiolu, Arteta chce ukončiť krízu tímu z Premier League

Novým trénerom futbalistov FC Arsenal sa stane Mikel Arteta. Bývalý kapitán mužstva londýnskych „kanonierov“, za ktorých hrával päť sezón v rokoch 2011 – 2016, podpísal s anglickým prvoligovým klubom triapolročný kontrakt a funkcie sa oficiálne ujme v nedeľu. Španiel Arteta bude nástupcom svojho krajana Unaia Emeryho, ktorý predčasne skončil koncom novembra.

Výsledková aj herná kríza Arsenalu pokračovala aj pri dočasnom vedení tímu Švédom Fredrikom Ljungbergom.

„Je to obrovská pocta. Arsenal je jednej z najväčších klubov na svete. Potrebujeme bojovať o najväčšie trofeje, to bolo hneď jasné pri diskusiách s predstaviteľmi vedenia klubu. Všetci vieme, že je pred nami veľa práce, aby sa nám tieto méty podarilo dosiahnuť, ale ja som presvedčený, že to dokážeme. Som realista a viem, že sa tak nestane zo dňa na deň, ale v súčasnom kádri je množstvo talentovaných hráčov a z akadémie prichádza množstvo ďalších mladých hráčov. Mojou prvou úlohou bude lepšie spoznať hráčov a dostať z nich, aby sme hrali útočný futbal, ktorý od nás fanúšikovia na čelom svete očakávajú,“ uviedol Arteta, ktorého realizačný tím bude známy už čoskoro.

Tridsaťsedemročný Španiel doteraz pôsobil ako asistent Pepa Guardiolu v Manchestri City.