AS Trenčín podpísal zmluvu s Bagínom, vo Fortuna lige sa zatiaľ nepredstavil

Fortunaligový futbalový klub AS Trenčín podpísal zmluvu s mladým stopérom Samuelom Bagínom. Sedemnásťročný mladík je odchovancom tímu a v najvyššej domácej súťaži sa zatiaľ nepredstavil. „Je ďalším z odchovancov klubu, ktorý dostane šancu presadiť sa v prvom mužstve. S klubom podpísal zmluvu na tri roky,“ informujú Trenčania na svojom webe.

„Sú to fantastické pocity. Odkedy som v mojich desiatich rokoch prišiel z Dubnice do Trenčína, sníval som o tom, že raz sa dostanem do prvého mužstva. Je skvelé, že to prišlo takto skoro,“ povedal Bagín po podpise prvého profikontraktu a poznamenal tiež: „Trenčín je špecifický v tom, že šancu dostávajú mladí hráči. Verím, že časom sa prebojujem do zostavy. Napriek konkurencii vidím svoju šancu. Hovoria o mne, že mám dobrú rozohrávku, čítanie hry a vynikám aj v osobných súbojoch.“

AS Trenčín je po jesennej časti Fortuna ligy na deviatej priečke so ziskom 20 bodov z 19 duelov. Tri kolá pred koncom základnej časti delia Trenčanov od nadstavby o titul štyri body, o ktoré zaostáva priebežne za šiestou Senicou.