Ashleigh Bartyová a CoCo Vandeweghová po napínavom finále vyhrali ženskú štvorhru US Open

NEW YORK 9. septembra (WebNoviny.sk) – Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová a Američanka CoCo Vandeweghová nasadené ako trináste sa stali víťazkami ženskej štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V nedeľňajšom finále zvíťazili 3:6, 7:6 (2), 7:6 (6) nad druhým nasadeným maďarsko-francúzskym párom Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová.

Víťazné duo si pripíše do rebríčka 2000 bodov a získa prémiu vo výške 700-tisíc amerických dolárov pred zdanením. Zdolaný pár si vybojoval 1300 bodov a odmenu 350-tisíc USD.