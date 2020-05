Asistencia Pánika sa dostala medzi najkrajšie vo Washingtone, najviac zaujal Oshie (video)

Hokejový tím Washington Capitals disponuje viacerými ofenzívnymi esami na čele s fenomenálnym ruským strelcom Alexandrom Ovečkinom. Čo sa týka prípravy gólov, tam zasa historickým klubovým štatistikám dominuje Švéd Nicklas Bäckström.

Skvelú asistenciu však vie vykúzliť aj slovenský útočník Richard Pánik. Portál Stars and Sticks sa rozhodol vybrať najkrajšie prihrávky v marci prerušenej a dosiaľ neukončenej sezóny NHL v tíme Capitals a Pánik nechýba v konkurencii T.J. Oshieho, Toma Wilsona či už spomenutého Bäckströma.

Do konca kalendárneho roka 2019 zostávali štyri dni, keď Washington doma privítal Columbus a zdolal ho 2:1 po predĺžení. Hostia viedli 1:0 a domácim trvalo až do 47. min, kým vyrovnali. Stálo to však zato a v hlavnej úlohe bol Pánik. Slovenský krídelník si v páde posunul puk pomedzi nohy dozadu a takto nečakane ho prihral voľnému Hagelinovi, ktorý na dvakrát prekonal Joonasa Korpisala.

„Možno nie je spravodlivé, že Pánikova prihrávka sa neocitla na samom vrchole rebríčka. Stalo sa tak preto, že Hagelin potreboval až dva pokusy na to, aby dostal puk do bránky. To však neznižuje šikovnosť slovenského útočníka pri jeho skvelej asistencii. Pánik si po prihrávke od Kuznecova všimol voľného Hagelina, lenže bol k nemu chrbtom. Zároveň si uvedomil, že sa nestihne s pukom otočiť, aby mu prihral. Preto zvolil prihrávku s hokejkou medzi nohami. Nahneval hráčov súpera a potešil svojich fanúšikov,“ napísal portál starsandsticks.com. „Bola to skvelá prihrávka. Snažil sa ma nájsť takto už niekoľkokrát, ale až teraz to vyšlo,“ pochválil vtedy Hagelin Pánika.

Najpôsobivejšia prihrávka bola údajne tá v podaní T.J. Oshieho na Johna Carlsona v súboji Washingtonu s Los Angeles. Oshie našiel produktívneho obrancu dlhou švihovou prihrávkou cez celú šírku útočnej tretiny, Carlson si vytiahol z bránky Jonatahana Quicka a efektne zakončil spoza bránky.