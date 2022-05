Podkonický na MS v hokeji 2022: Skórovanie v presilovkách dodalo chalanom sebavedomie, Húska nám v každom súboji dáva šancu uspieť

Slovenskí hokejoví reprezentanti v súlade s papierovými predpokladmi zvládli piatkový duel na majstrovstvách sveta vo Fínsku, v ktorom zdolali Kazachov 4:3 a v tabuľke helsinskej A-skupiny majú na svojom konte šesť bodov.

Pred sebou majú ešte dve stretnutia a vytúžený postup do štvrťfinále stále majú vo svojich rukách. Musia však zvládnuť sobotňajšie stretnutie proti Talianom a aj utorkový zápas proti Dánom.

Víťazstvo sa nerodilo ľahko

Triumf nad Kazachmi, ktorí na turnaji zatiaľ nezískali ani bod, sa nerodil jednoducho. „Bol to zložitý duel. Zápas plný všetkých možných emócií. Po prvej tretine sme prehrávali 1:2 a v šatni sme si povedali, že musíme začať napádať a viac jazdiť. A v druhej časti sme dali tri góly. Hodnotím to pozitívne. Super zápas, mám to za sebou,“ zhodnotil vo videu na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) brankár Adam Húska. Ten zaznamenal 14 úspešných zákrokov a pripísal si premiérový triumf vo farbách reprezentácie.

„Veľmi som sa po zápase tešil, že prišlo prvé víťazstvo v reprezentácii. Do ďalších duelov verím, že to pôjde ľahšie,“ povedal na margo prvého víťazného stretnutia na MS v národnom tíme.

Spomenutých 14 zákrokov síce nie je veľa, ale viaceré z nich boli nesmierne náročné. A v konečnom výsledku znamenali zisk troch bodov pre Slovákov. „Som veľmi rád, že som chytil aj poslednú ťažkú strelu a zápas sme vyhrali,“ dodal 25-ročný zvolenský rodák.

MS v hokeji 2022 vo Fínsku: Program a výsledky slovenských hokejistov (video+foto)

Zaslúžený triumf

Podľa asistenta trénera Andreja Podkonického slovenskí hráči bojovali až do konca zápasu a triumf si zaslúžili. „Nebol to ľahký duel a sme veľmi radi, že sme to zvládli,“ komentoval. Pred piatkový večerným duelom urobil realizačný tím korekcie v zložení formácií.

„Kollár zahral veľmi dobre a sme radi, že dal gól. Najmä po dlhej dobe, keď nehral. Výborne hrala celá tá lajna. Po hre v nerovnovážnom stave nemali až toľko času na ľade, ale mali výborné striedania a potvrdili, že štvrtá lajna je veľmi dôležitá,“ myslí si Podkonický, povedal to vo videu SZĽH.

MS v hokeji 2022 vo Fínsku: Tabuľky (A-skupina, B-skupina)

Ako pozitívum hodnotí aj to, že slovenskí reprezentanti skórovali v presilovkách. „To chalanom dodá sebavedomie. Otočilo to ťažký zápas a pomohlo nám to k výhre,“ prezradil. Vyzdvihol tiež výkon gólmana Húsku: „Adam nám v každom súboji dáva šancu uspieť. V piatok mal na konci pár veľmi dôležitých zákrokov, chytal výborne.“

Ak chcú slovenskí hokejisti reálne zostať v hre o postup do vyraďovacej časti šampionátu, nesmú v sobotu večer od 19.20 h SELČ v meraní síl proti Talianom zaváhať.

„Očakávame, že tiež budú brániť a vyrážať do brejkov. Na to si musíme dávať pozor ako proti Kazachom. Musíme hrať jednoducho, priamočiaro do bránky a dať čo najrýchlejšie čo najviac gólov,“ dodal na závere Podkonický.