Asociácia má obavy, že zvýšenie minimálnej mzdy a sociálny balíček ohrozia prevádzku nemocníc

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Zvýšenie minimálnej mzdy, sociálny balíček a ďalšie personálne náklady ohrozia prevádzku nemocníc.

Podľa vyhlásenia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) predbežne vypočítaný dopad na 75 nemocníc združených v ANS bude cca 60 miliónov eur. To by bez zohľadnenia a kompenzácie v štátnom rozpočte bolo pre nemocnice nezvládnuteľné a malo by priamy negatívny dopad na pacienta.

Vážnosť situácie s prijatím sociálneho balíčka

„V roku 2018 ANS upozorňovala na vážnosť situácie spojenej s prijatím sociálneho balíčka, keďže nemocnice v nej združené by bez dodatočného dofinancovania zdravotníctva neboli schopné zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ústavné pohotovostné služby v noci a počas víkendov v takom rozsahu ako doposiaľ,“ uviedla ANS.

Problémom je aj dopad zvýšenia minimálnej mzdy na navrhovaných 520 eur pre rok 2019. Navýšenie minimálnej mzdy a jej koeficientov, ako aj ďalšie vyvolané náklady spojené s týmto zvýšením, akými sú napr. navýšenie zákonných príplatkov, bude predstavovať podľa prepočtov ANS cca 7 mil eur.

Dúfajú v zlepšenie po rokovaniach

Personálne náklady od 1. 1. 2019 ovplyvní tiež navýšenie miezd sestier špecialistiek, zvýšenie miezd všetkých zdravotníckych pracovníkov a plošný nárast miezd sestier o 10 %.

O probléme financovania bude ANS hovoriť s premiérom, ministerkou zdravotníctva, ministrom financií, predsedom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a predsedom Výboru NR SR pre financovanie a rozpočet.

„ANS verí, že aj avizované rokovania prispejú k zabezpečeniu dostatočných finančných zdrojov pre pokrytie zvýšených nárokov na mzdy zamestnancov od 1. 1. 2019, pretože nepokladá za správne, aby sa problém nedofinancovania zákonných nárokov preniesol na nemocnice a ich zamestnancov a následne aj pacientov,“ ukončila asociácia svoje vyhlásenie.