Asociácia súkromných lekárov upozorňuje na akútny nedostatok peňazí v zdravotníctve

BRATISLAVA 25. augusta (WebNoviny.sk) – Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR upozorňuje vládu, ministerstvo financií, ministerstvo zdravotníctva a parlament na alarmujúcu situáciu a akútny nedostatok financií v zdravotníctve. Zároveň apeluje na bezodkladné riešenie tejto situácie. Zástupcovia ASL SR a Zdravity, o.z. a predstavitelia Všeobecnej zdravotnej poisťovne rokovali o zmluvných podmienkach na obdobie od 1. októbra tohto roka.

“Napriek odlišným pohľadom lekárov a poisťovne, obe strany zhodne vyjadrili, že na systémové nastavenie financovania potrebnej zdravotnej starostlivosti nie sú dostatočné finančné zdroje, pričom ASL SR a Zdravita vyslovili vážne znepokojenie vyplývajúce z nedofinancovania zdravotníctva,” píše sa v stanovisku.

Potreba riešenia

Asociácia poukazuje na potrebu systémového riešenia navýšenia zdrojov do segmentu zdravotníctva prostredníctvom stabilne vyššej sadzby odvodov za poistencov štátu. Pri prezentovaných úspechoch ekonomiky, zvyšovaní zamestnanosti obyvateľov, rastu hospodárstva a zlepšovaní finančného hospodárenia štátu by podľa súkromných lekárov úspechy mali v prvom rade pocítiť občania, a to najmä v najcitlivejšej oblasti – v zdravotnej starostlivosti.

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa podľa hovorkyne Viktórie Vasilenkovej zodpovedne zaoberá požiadavkami zástupcov poskytovateľov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti združenými v Zdravita, o.z.

Nedostatok finančných zdrojov

“Na naplnenie požiadaviek v takom rozsahu, ako ich zadefinoval súkromný ambulantný sektor, však VšZP nemá v súčasnosti dostatok finančných zdrojov. Naplnenie požiadaviek ambulantného sektora v ďalšom období, najmä od roku 2018, bude závisieť od možností štátneho rozpočtu v kapitole zdravotníctvo. Vyššie náklady vo vybraných segmentoch zdravotnej starostlivosti, napríklad povinné zazmluvnenie sociálnych zariadení, predpokladajú aj nové pripravované legislatívne opatrenia,” informovala v stanovisku.

Zdravotná poisťovňa je podľa nej aj naďalej pripravená viesť konštruktívne rokovania s poskytovateľmi ambulantného sektora a partnerská spolupráca s nimi je pre poisťovňu prioritou.

Znižuje sa dostupnosť starostlivosti

Pre akútny nedostatok financií na zabezpečenie ambulantnej starostlivosti sa podľa asociácie stalo povolanie ambulantného lekára neatraktívnym, starí lekári odchádzajú do dôchodku, mladí neprichádzajú, ambulancie zanikajú bez náhrady. “Neodvratný zánik ambulancií má dopad na pacienta – znižuje sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti, predlžujú sa čakacie doby na vyšetrenie,” upozornila asociácia.

Situáciu ambulantného sektoru Asociácia súkromných lekárov a Zdravita o.z. považuje za alarmujúcu a optimizmus neprinášajú ani informácie o plánovanom navýšení zdrojov do segmentu zdravotníctva prostredníctvom zvýšenej sadzby odvodov za poistencov štátu. “Z materiálov, ktoré prerokovávala vláda, je zrejmé, že tieto dodatočné zdroje majú byť smerované mimo ambulantných poskytovateľov. Nutné je povedať, že súkromní ambulantní lekári k zadlžovaniu neprispeli a neprispievajú a nemajú výšku platu zaručenú zákonom,” uzavrela ASL SR.