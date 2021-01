Assange trpí depresiou a mohol by spáchať samovraždu, britská sudkyňa zamietla jeho vydanie do USA

Britská sudkyňa zamietla žiadosť USA o vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea. Podľa sudkyne Vanessy Baraitserovej by bolo vydanie „represívne“ voči jeho duševnému zdraviu a pravdepodobne by spáchal samovraždu, ak by ho poslali do Spojených štátov.

Baraitserová vysvetlila, že Assange trpí klinickou depresiou, ktorú by zhoršila izolácia, ktorej by pravdepodobne čelil v americkom väzení. Assange má podľa nej „intelekt a odhodlanie“ obísť všetky preventívne opatrenia proti samovražde, ktoré môžu úrady prijať.

Vláda USA sa chce odvolať

Americká vláda sa proti rozhodnutiu plánuje odvolať. Assangeovi právnici chcú zase súd požiadať o jeho prepustenie z londýnskeho väzenia, kde strávil viac ako rok a pol.

Štyridsaťdeväťročný Austrálčan čelí v USA 18 obvineniam zo špionáže a zneužitia počítačov pre zverejnenie tajných amerických vojenských dokumentov na portáli WikiLeaks. Obvinenia zodpovedajú maximálnemu trestu 175 rokov väzenia.

Právnici Assangea argumentujú, že konal ako novinár a v súvislosti so zverejnením uniknutých dokumentov, ktoré odhalili zločiny amerických ozbrojených síl v Iraku a Afganistane, má nárok na ochranu vyplývajúcu z prvého dodatku americkej ústavy o slobode prejavu.

Tieto tvrdenia sudkyňa zamietla s tým, že jeho „konanie, ak sa preukáže, by sa teda rovnalo trestným činom v tejto jurisdikcii, ktoré by neboli chránené jeho právom na slobodu prejavu“.

Zatknutý na žiadosť Švédska

Právne problémy sa pre Assangea začali v roku 2010, keď ho v Londýne zatkli na žiadosť Švédska. To ho chcelo vypočuť o obvineniach zo znásilnenia a sexuálneho zneužitia dvoch žien. On však odmietol ísť do Štokholmu, pretože sa bál vydania do USA alebo amerického väzenia v zátoke Guantánamo na Kube.

Švédsko predvlani od vyšetrovania upustilo. V rokoch 2012 – 2019 sa Assange skrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Po tom, ako mu Ekvádor zrušil azyl, ho britská polícia zatkla.