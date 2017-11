Video: Astronautom na vesmírnu stanicu ISS dorazila zmrzlina a pizza

MYS CANAVERAL 14. novembra (WebNoviny.sk) – Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v utorok dorazila kapsula spoločnosti Orbital ATK, ktorá nesie šiestim astronautom viac ako tri tony zásob vrátane obrovského množstva zmrzlín rôznych druhov a surovín na pizzu.

Na nedostatok pizze sa podľa informácií agentúry Associated Press (AP) posádka ISS sťažuje pomerne často, no pre Taliana Paola Nespoliho, ktorý je na stanici od júla a bude tam až do decembra, išlo o „záležitosť života a smrti“.

Okrem maškŕt na želanie posádky obsahuje kapsula aj bežný proviant, ako aj zariadenia na nové pokusy, ktoré astronautom pripravili študenti amerických stredných škôl.