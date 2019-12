Atalanta v Lige majstrov napodobnila Newcastle, ale Gasparini bol do konca zápasu ako na ihlách

Vôbec prvýkrát v histórii futbalovej Ligy majstrov sa v osemfinálovej časti ocitli mužstvá výlučne z piatich popredných európskych ligových súťaží – anglickej, francúzskej, nemeckej, španielskej a talianskej. Bodku za týmto scenárom dala Atalanta Bergamo. Tím z Apeninského polostrova sa pri premiérovej účasti v LM predstaví v šestnástke najlepších.

Mužstvu „La Dea“ dalo definitívu stredajšie víťazstvo v zápase C-skupiny v Charkove nad ukrajinským šampiónom Šachtarom Doneck (3:0) v kombinácii s domácou prehrou chorvátskeho Dinama Záhreb s anglickým Manchestrom City. Atalanta v úvodných troch zápasoch skupinovej fázy nezískala ani bod a do záverečného 6. kola vstupovala zo 4. pozície v tabuľke, ale nakoniec sa jej podarilo preniknúť nad čiaru pred Šachtar a Dinamo.

Gasperini bol ako na ihlách

Tím z Bergama napodobnil počin anglického Newcastlu United z ročníka 2002/2003. „Straky“ vtedy taktiež prehrali v úvodných troch vystúpeniach, no napokon dokázali postúpiť ďalej.

„Verili sme, že máme šancu zapísať sa do histórie. V takýchto chvíľach musíte využiť šance, ktoré sa vám naskytnú. Nám sa to podarilo najlepším možným spôsobom,“ vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) kouč Atalanty Gian Piero Gasperini.

Ostrieľaný 61-ročný lodivod priznal, že až do konca zápasu bol ako „na ihlách“. „Keď mám byť úprimný, uvoľnil som sa až po treťom góle. Bolo to ťažké, ale asi to osud takto chcel. Veľmi sa tešíme z toho, čo sme dokázali pre mesto Bergamo, fanúšikov a taliansky futbal. Ukázali sme, že štýl našej hry môže uspieť aj v pohárovej Európe,“ dodal Gasperini.

Zápas rozhodol už prvý gól

Šachtar predtým pri ôsmich účastiach v skupinovej časti LM až štyrikrát prenikol do osemfinále. Postup číslo päť nepridal napriek tomu, že „baníkom“ stačil pri prehre Dinama Záhreb s Manchestrom City (1:4) aj nerozhodný výsledok.

„Prvý gól Atalanty prakticky rozhodol zápas. Hrali sme vyvážene až do momentu, keď sme inkasovali na 0:1. Niekedy jednoducho potrebujete aj šťastie, ktoré nám dnes chýbalo. Sme veľmi sklamaní, je to pre nás ťažký výsledok,“ povedal na webe UEFA.com tréner Šachtaru Luís Castro.

A kde videl príčiny prehry tímu z Donecka? „Atalanta veľmi dobre pokryla našich krídelníkov Taisona a Ismailyho, na Alanovi Patrickovi bol po celý čas ´zavesený´ jeden protihráč a hostia dokázali vypojiť z hry Júniora Moraesa. Prinútili nás, aby sme čo najviac hrali cez pravú stranu,“ dodal 58-ročný Portugalčan.