Atentátnik z Islamského štátu odpálil v provincii Anbár auto plné výbušnín

BAGDAD 29. augusta (WebNoviny.sk) – K samovražednému útoku na bezpečnostnom stanovišti v provincii Anbár na západe Iraku sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS). Tá to oznámila prostredníctvom svojej tlačovej agentúry Amak.

Atentátnik v stredu vošiel s vozidlom naplneným výbušninami na stanovište a tam ho odpálil. Zabil pri tom štyroch príslušníkov bezpečnostných zložiek a troch civilistov, uviedol pre agentúru AP generálmajor Kásim al-Dulajmí.

Napadnuté stanovište, ktoré spravuje iracká armáda v spolupráci so skupinou Ľudové mobilizačné sily, sa nachádza pri južnom vstupe do mesta Káim, ktoré je vzdialené zhruba 30 kilometrov od sýrskej hranice a svojho času bolo baštou IS v Iraku.