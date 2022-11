Atlét roka Volko zhodnotil, že uplynulá sezóna mala dve tváre. Teraz chce uspieť na halových ME a má jeden sen (foto)

Šprintéra Jána Volka vyhlásili na piatkovom slávnostnom galavečeri v Bratislave tretíkrát v kariére za Atléta roka na Slovensku. Dvadsaťšesťročný zverenec trénerského dua Naďa Bendová a Róbert Kresťanko v roku 2022 finišoval štvrtý na 100 m na ME v Mníchove, pričom v semifinále vyrovnal vlastný národný rekord 10,13 s.

Stal sa len druhým Slovákom, ktorý sa na vrcholnom podujatí predstavil vo finále hladkej stovky pod holým nebom, pred ním to bol len Alojz Sokol ešte na OH 1896. Okrem toho Volko na ME obsadil 9. priečku na 200 m.

Prenikol do európskej špičky

„Sezóna mala dve tváre. Halová časť nedopadla podľa našich predstáv, čo ovplyvnili objektívne faktory. O to viac som rád, že po troch sezónach, ktoré boli poznačené zraneniami, sa nám podarilo preniknúť do európskej špičky aj vonku. Navyše, po jarných zdravotných problémoch. Vážim si, že som sa dostal medzi najlepších a že sme s tímom schopní pripraviť sa na takéto výkony,“ povedal Volko po prebraní ocenenia, citoval ho oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

V ankete zvíťazil aj v rokoch 2017 a 2019, v tomto roku získal o 174 hlasov viac ako druhý chodec Miroslav Úradník, tretia skončila prekážkarka Viktória Forsterová.

Má svoj sen o ME

Volko sa do elitnej desiatky v ankete dostal siedmykrát. Okrem troch triumfov bol trikrát druhý (2018, 2020 a 2021) a raz deviaty (2016). Aké sú jeho ambície pred budúcou sezónou?

„V halovej sezóne chcem čo najlepšie uspieť na majstrovstvách Európy, už mojich piatych. V súvislosti s nimi mám sen, ktorý si však nechám pre seba. Uvedomujem si, že už len kvalifikovať sa na ne bude pre prísne kritériá opäť o niečo ťažšie. Dostať sa na majstrovstvá sveta, čo bude zase letný vrchol, je určite ešte náročnejšia úloha, aj keď z tejto sezóny mám celkom slušné body do renkingu,“ vysvetlil člen klubu Naša atletika Bratislava.

Očakávania sú vždy vysoké

„Jankov výkon na ME nás príjemne zaskočil, ale naše očakávania sú vždy veľmi vysoké. Finále bol cieľ, ostatné už len príjemné prekvapenie. Podiel na ňom má celý tím špičkových odborníkov, ktorí Janka obklopujú. Verím, že keď vydrží zdravie, tak výkonnosť bude minimálne na doterajšej úrovni, ak nie vyššia. Urobíme všetko pre to, aby sme mohli s Jankom konkurovať jeho súperom aj naďalej,“ vyhlásila Bendová, ktorá získala ocenenie pre najlepšiu atletickú trénerku roka na Slovensku medzi dospelými spolu s kolegom Kresťankom.

Životná sezóna Úradníka

Úradník obsadil na ME v Mníchove šiestu pozíciu v chôdzi na 35 km, na rovnakej vzdialenosti bol sedemnásty na MS tímov a na 21. priečke ho klasifikovali na MS.

„Táto sezóna mala pre mňa prívlastok životná. Veľmi ma teší, že som sa mohol počas nej zúčastniť na všetkých šampionátoch. Aj preto bol uplynulý ročník zároveň najdlhší. Mimoriadne si vážim najmä šieste miesto z tridsaťpäťky na ME v Mníchove. Preteky tam boli najťažšie, ale aj najemotívnejšie,“ uviedol 26-ročný chodec.

Forsterová mala úspešný rok

Dvadsaťročná Forsterová v premiérovej seniorskej sezóne obsadila 24. priečku v semifinále na 60 m prekážok na halových MS, na hladkej šesťdesiatke ju klasifikovali na 31. priečke. Na ME „vonku“ v Mníchove bola 23. na 100 m prekážok a 32. v šprinte na 100 m.

„Tento rok s odstupom času hodnotím len pozitívne. V budúcom roku by som chcela zabojovať o účasť na halových ME v Istanbule a MS v Budapešti, ale priorita sezóny budú pre mňa určite ME do 23 rokov v Espoo,“ skonštatovala členka ŠK ŠOG Nitra.