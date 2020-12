Atletickým kráľom roka je opäť Matej Tóth. Pred Volkom a Zapletalovou mal však len malý náskok

Po ročnej pauze je znova kráľom slovenskej atletiky chodec Matej Tóth z banskobystrickej Dukly. Olympijský šampión z Ria de Janeiro 2016 triumfoval v ankete Atlét roka rekordný siedmy raz, no tentoraz s najmenším náskokom.

Pred šprintérom Jánom Volkom (Naša atletika Bratislava) zvíťazil len o 32 bodov a prekážkarka Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra), nováčik v TOP 10 v kategórii dospelých, zaostala na tretej priečke tiež iba o 45 bodov. Informuje o tom špecializovaný web atletika.sk.

Na prvej priečke sa ocitlo päť atlétov

Právo hlasovať v ankete Atlét roka 2020 využili zástupcovia 40 klubov, 15 novinári a 14 atletickí odborníci (organizátori podujatí, členovia VV SAZ, šéftréneri disciplín).

Tóth získal 609 bodov a jeho meno sa v 29. ročníku ankety ocitlo najvyššie na 32 zo 69 lístkov. Volka dalo najvyššie 16 hlasujúcich, Zapletalovú až 17, no na prvej priečke sa ocitli aj ďalší dvaja atléti – trikrát prekážkarku na 100 m Stanislava Škvarková a raz chodec Miroslav Úradník.

Od roku 2013 sa na slovenskom atletickom tróne striedali iba Tóth (2014 – 2016, 2018, 2020) s Volkom (2017, 2019). Chodec banskobystrickej Dukly sa do TOP 10 v ankete Atlét roka dostal v seniorskej kategórii už 13. raz.

Tóth zvažoval odchod, pokračovať sa mu však oplatilo

Atletický kráľ Matej aj v náročnom „koronovom“ roku dokázal, že s ním treba stále počítať. Hoci v apríli uvažoval, že ukončí kariéru, no napokon sa rozhodol pokračovať až do budúcoročných OH v Tokiu.

V októbri vyhral rekordný štvrtý raz Dudinskú päťdesiatku a časom 3:41:15 h utvoril svetový výkon roka. Výkon Spišiakovho zverenca si všimla aj Európska atletika (EA), získal ocenenie „Atlét mesiaca október“ na starom kontinente.

Matej Tóth predvádzal kvalitné výkony aj na „šprintérskej“ päťtisícke v lige: absolvoval tri základné kolá aj finále v Košiciach (19:28,59). Na mítingu P-T-S v Šamoríne skončil druhý časom 11:22,47 min.

„Rok 2020 bol natoľko špecifický, že sa výsledky dali len veľmi ťažko predvídať. Anketa je vždy do istej miery subjektívna, aj keď sa hlasujúci snaží byť zväčša objektívny. Bez vrcholného podujatia však bolo porovnávanie rôznych výsledkov a úspechov oveľa náročnejšie ako zvyčajne. Každý si mohol nastaviť svoje kritériá, podľa ktorých sa rozhodoval. Každý z nás – a netýka sa to len prvej trojky – dosiahol napriek nepriaznivým okolnostiam súvisiacim s pandémiou hodnotné výkony. Z istého uhla pohľadu bol v očiach hlasujúcich najlepší vždy niekto iný – a zaslúžene. Aj preto tie tesné výsledky,“ prízvukoval Matej Tóth.

Volkovi vyšla halová sezóna

Jánovi Volkovi parádne vyšla najmä halová sezóna. Ukončil ju ako európska tabuľková dvojka a svetová osmička. Vo Svetovom halovom atletickom turné (WAIT) triumfoval na 60 m v Toruni, štyrikrát bol tretí a celkovo takisto. Trikrát vyrovnal halový rekord SR 6,57 a vo finále v Madride ho zlepšil na 6,55.

Hoci v lete ho trápilo zranenie, utvoril najlepšie slovenské výkony histórie na 60 yardov (6,34 a 6,33), 60 m (6,69) a 150 m (15,33), na 300 m (32,87) sa zaradil na druhú priečku v histórii. Štvrtého septembra absolvoval v Bruseli premiéru v Diamantovej lige, na 200 m skončil druhý. Na olympijských tratiach 100 a 200 m si zapísal časy 10,25 a 20,74.

„Určite sa hlasujúcim vyberalo ťažko. Nik z nás neabsolvoval vrcholné podujatie, o to ťažšie sa porovnávajú rôzne preteky v rôznych disciplínach. Každému išlo v tejto nezvyčajnej sezóne o niečo iné. Maťovi išlo o olympijský limit, Emma sa namotivovaná vracala po zdravotných problémoch a milo prekvapila výbornými časmi. Nad tým, ako skončím v ankete, som sa v tomto roku ani veľmi nezamýšľal. Z druhého miesta rozhodne nie som sklamaný,“ zdôraznil Ján Volko.

Ocenenie získal aj Zapletalovej tréner

Hlavná hviezda dráhového atletického leta Emma Zapletalová na 400 m prekážok dvakrát zlepšila rekord SR (56,19, 55,19), pridala rekordy do 23 rokov, na 200 (23,45) i 400 m (52,54) si výrazne posunula osobáky. Jej čas na M-SR v Trnave (55,19) bol o 21 stotín lepší čas ako prísny limit na OH v Tokiu. Druhé miesto na Zlatej tretre na 300 m prekážok (38,97) okorenila skokom na 5. priečku historických svetových tabuliek, štartovala i na Diamantovej lige v Ríme (7.).

„Po vlaňajších problémoch som vôbec nepočítala s tým, že budem behať až takto rýchlo. Moje výkony ma milo prekvapili,“ priznala 20-ročná Nitrianka.

Ocenenie Tréner roka získal premiérovo Zapletalovej kouč Peter Žňava s 13-bodovým náskokom pred Matejom Spišiakom. Lanskí víťazi Naďa Bendová s Róbertom Kresťankom sa podelili o tretiu priečku s Michalom Škvarkom.

„Prvenstvo ma veľmi prekvapilo. O to viac, keď som sa dozvedel, že Emma v ankete skončila až tretia. Trénerskú kategóriu totiž zväčša vyhrá kouč, ktorý pripravuje víťaza hlavnej kategórie ankety,“ upozornil na zaujímavosť Peter Žňava.

Prekvapením roka Zapletalová

Súboj o mládežníckeho trénera roka jasne vyhral Štefan Bielik, tréner suverénneho víťaza (o 91 bodov!) anketovej mládežníckej kategórie Olivera Murcka, európskej juniorskej dvojky roka na 400 m. Mladý Bratislavčan premenil svoje prvé dva štarty v tejto disciplíne na slovenské rekordy (46,96 a 46,29).

Prvenstvo v kategórii „Prekvapenie roka“ patrilo Emme Zapletalovej a Veteránom roka sa po päťročnej pauze stal znova prekážkarský šampión, už 76-ročný Milan Belianský.

Do Siene slávy pribudlo päť osobností

Do Siene slávy slovenskej atletiky, ktorej vznik inicioval v roku 2013 prezident SAZ Peter Korčok, uviedol SAZ ďalších päť osobností – in memoriam prvého čs. trojskokana s výkonom nad 16 m a víťaza Európskych halových hier 1967 (v súčasnosti halové ME) Petra Nemšovského, spoluzakladateľa VC Pravdy (v súčasnosti P-T-S) a dlhoročného sekretára SAZ Alojza Ovečku a prvého Slováka, ktorý vo výške prekonal dva metre Vladimíra Savčinského.

Členmi siene sa stali aj úspešný prekážkar, neskôr tréner a dlhoročný veliteľ armádneho vrcholového strediska Dukla Ivan Čierny a jeden z najúspešnejších bežeckých trénerov Dušan Valent, ktorý pripravoval najlepšieho slovenského vytrvalca v histórii Róberta Štefka. V Sieni slávy slovenskej atletiky je momentálne 41 osobností.