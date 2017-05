Atos počas Girl’s day povzbudil dievčatá k štúdiu a budúcemu zamestnaniu v IT odvetvi

Bratislava, 2. mája 2017 ( WBN/PR ) – Atos, globálny líder v digitálnej transformácii privítal vo štvrtok vo svojej bratislavskej centrále v rámci celosvetového dňa žien v IT sedem stredoškoláčok z Bratislavy a Košíc. Vyskúšali si virtuálnu realitu, zoznámili sa s najnovšími technológiami a možno vďaka tomu nájdu svoju budúcnosť v IT. Presvedčili sa totiž o tom, že moderné technológie ponúkajú množstvo kreatívnych príležitostí. Spoločnosť Atos IT Solutions and Services im otvorila dvere do sveta obrovských možností.

„Práca v odbore IT je náročná, ale veľmi podnetná. Našou snahou je umožniť dievčatám, možno budúcim digitálnym líderkám, aby sa chopili príležitosti a naučili sa viac o IT biznise už v mladom veku,“ vysvetľuje Radim Kobersky, riaditeľ personálneho oddelenia spoločnosti Atos v Slovenskej a Českej Republike. „Práve Girl’s Day je ideálna platforma. Rodová rozmanitosť je obrovskou výhodou v odvetviach, ktoré prinášajú inovácie, hodnoty a urýchľujú produktivitu. Dnes sme chceli ukázať, že IT vôbec nie sú nudné. Je to zábavná a náročná profesia, ktorá má naviac veľký vplyv v našom každodennom živote,“ dodáva.

Takzvaný Girl’s Day je celosvetová iniciatíva, ktorá sa každoročne koná štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci. Podniky, inštitúcie a organizácie na Slovensku i v iných krajinách sa počas neho snažia nadchnúť dievčatá pre ďalšie vzdelávanie a prácu v technických odboroch alebo konkrétne v IT. Štvrtý ročník „Dňa dievčat“ sa na Slovensku konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

Atos sa do projektu zapojil už v minulosti, v predchádzajúcich ročníkoch dokonca toto podujatie vyústilo do niekoľkomesačnej stáže pre záujemkyne.

Kreatívne príležitosti

To, že IT nie je len programovaní, si v bratislavskej centrále spoločnosti Atos tento rok vyskúšalo sedem dievčat.

Študentky Gymnázia Ladislava Sáru z Bratislavy a Gymnázia sv. Edity Steinovej z Košíc počas pútavého predpoludnia nahliadli do zákulisia IT. V Atose sa ich ujali experti z eduTeamu. Odborníci na digitálne vzdelávanie študentky zasvätili do umenia spájať klasické technológie ako fotografie či video a hi-tech prostriedky do digitálnych objektov, ktoré možno využívať pri modernom vyučovaní.

Dievčatá si mohli vyskúšať aj prácu s najnovším hardvérom ako je Microsoft HoloLens, HTC Vive či Oculus Rift a pozreli si, ako sa v prostredí virtuálnej a rozšírenej reality vytvárajú simulácie. Okrem toho počas niekoľkých hodín v Atose zistili ako vzniká virtuálny priestor – cez tvorbu 3D modelov, textúry a materiály, rozhýbanie objektov a animáciu až po vizuálne programovanie v hernom nástroji.

V Atose sú ženy vítané

Technologický sektor stále trpí nedostatkom žien. V Atose na Slovensku však majú ženy dvere otvorené – ku koncu roka 2016 tvorili viac ako štvrtinu všetkých zamestnancov firmy. Cieľom spoločnosti zvýšiť tento podiel zo súčasných 27,3 percenta na najmenej 30 percent do roku 2020.

Atos ku kariére v IT povzbudzuje aj študentky. Každý rok zamestná viac ako desiatku absolventov, pričom až 40 percent z nich sú ženy. Program Wellbeing@Work sa sústredí na vytváranie príjemného pracovného prostredia a podmienok, v ktorých sa kvality zamestnancov, vrátane žien, môžu ešte viac rozvíjať.

O spoločnosti Atos:

Atos so svojimi približne 100 000 zamestnancami v 72 krajinách a ročným obratom vo výške 12 miliárd EUR je globálnym lídrom v digitálnej transformácii. Atos je európskou jednotkou v riešeniach Big Data, kybernetickej bezpečnosti, vysoko výkonnej výpočtovej infraštruktúry (High Performance Computing) a digitálnych pracovísk (Digital Workplace).

Poskytuje cloudové služby, infraštruktúrne a dátové služby, rovnako ako aj transakčné služby prostredníctvom Worldline, európskeho lídra v oblasti platobných služieb.

Vďaka vysokej technologickej a digitálnej odbornosti a znalostiam priemyselných odvetví, Atos podporuje digitálnu transformáciu svojich klientov naprieč všetkými obchodnými odvetviami: finančné služby, výrobný priemysel, médiá, energetika a verejné služby, štátny verejný sektor, obrana, zdravotníctvo, retailové podniky, telekomunikácie a doprava.

Skupina Atos je celosvetovým technologickým partnerom Olympijských a Paralympijských hier a pôsobí pod značkami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify a Worldline.

Atos SE (Societas Europaea) je kótovaná na burze cenných papierov CAC40 Paris.

Atos začal pôsobiť na Slovensku po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services v októbri 2010 pod menom Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos Slovensko dosiahol v roku 2016 čistý obrat 68 897 065 EUR a zamestnáva 304 zamestnancov v Bratislave, Prievidzi, Košiciach a Banskej Bystrici.