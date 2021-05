Atos stavia v Bulharsku nový špičkový superpočítač EuroHPC

Po predpokladanom uvedení do prevádzky v júni 2021 sa tento petascale stroj stane najvýkonnejším superpočítačom vo východnej Európe.

Odborníci spoločnosti Atos v týchto dňoch dodali a zostavili superpočítač EuroHPC pre technologický ústav Sofia Tech Park v Bulharsku. Stroj je postavený na hybridnej architektúre BullSequana XH2000 a pôjde o najvýkonnejší superpočítač vo východnej Európe. Projektové tímy Atos z Česka už začali s testmi konfigurácie a superpočítač by mal začať operatívne fungovať v júni 2021.

Nový superpočítačový systém využíva procesory AMD EPYC chladené horúcou vodou a má rýchle diskové úložisko s kapacitou 2 PB. Veľkosť operačnej pamäti RAM dosahuje cez 300 TB a počet jadier je 144 384. Celý systém je zálohovaný proti výpadku napájania neprerušiteľným zdrojom energie s výkonom 1 MW. Veľkosť systému je 12 výpočtových rackov, ktoré sú doplnené dvoma rackmi s pomocnou infraštruktúrou. Celý komplex váži viac ako 30 ton. Jeho výpočtový výkon je v Bulharsku i v celej juhovýchodnej Európe ojedinelý.

„Superpočítač umožní bulharským vedcom dosiahnuť špičkový výkon 6 petaFLOPS, čo znamená, že budú môcť spracovávať extrémne veľké objemy dát v reálnom čase a rýchlo získavať výsledky. Stroj bude jedným z piatich superpočítačov s výkonom rádovo v petaFLOPS, určených na zvýšenie európskych výpočtových kapacít. Bude prínosom pre Európu ako celok a privedie nás o krok bližšie k našej ambícii spraviť z Európy svetového lídra vo vysoko výkonných počítačoch,“ komentoval Jaroslav Vojtěch, vedúci oddelenia HPC & Big Data v spoločnosti Atos.

Cieľom iniciatívy EuroHPC je budovať celoeurópsku infraštruktúru špičkových superpočítačov, aby EÚ bola schopná konkurovať USA alebo Číne. Nový superpočítač bude slúžiť na vývoj aplikácií pre vedu, verejný sektor i priemysel v mnohých oblastiach vrátane bioinformatiky, farmácie, molekulárnej dynamiky a mechaniky, kvantovej chémie a biochémie, umelej inteligencie, personalizovanej medicíny, bioinžinierstva, meteorológie a boja proti klimatickým zmenám.

„Oceňujeme profesionalitu tímu Atos. Dodávka a inštalácia nového počítača bola rýchlejšia než predpokladal pôvodný plán. Za najväčšiu výzvu celého konzorcia Petascale Supercomputer Bulgaria považujem vytvorenie všestranne prínosného prepojenia medzi akademickou sférou, priemyslom, technologickým parkom v Sofii a možnosťami nového petascale stroja. Sme v úzkom kontakte s existujúcimi centrami EuroHPC a iniciovali sme stretnutia so zástupcami akademického sektora i priemyslu. Máme prvé dopyty na riešenie konkrétnych úloh na projektoch v odbore chémie, medicíny a biológie. Samozrejme sa pozeráme aj do budúcnosti – so spoločnosťou Atos preto už diskutujeme o jej skúsenostiach s kvantovými počítačmi,“ uviedol Peter Statev, predseda dozornej rady spoločnosti Sofia Tech Park.

„Ako popredný európsky výrobca superpočítačov sme hrdí na to, že môžeme podporovať výskumných pracovníkov v priemysle a na univerzitách v celej Európe na ich ceste za novými vedeckými objavmi. Máme radosť, že i vďaka nám majú vhodné nástroje, aby sa mohli postaviť k aktuálnym výzvam zdravotníctva, energetiky, poľnohospodárstva a ďalších odborov. Využitie umelej inteligencie vo výskume zvýšilo dopyt po vysokej flexibilite a všestrannosti superpočítačov. Presne tieto požiadavky spĺňa naša architektúra BullSequana XH2000,“ uviedla Agnès Boudot, senior viceprezidentka a vedúca HPC & Quantum v spoločnosti Atos.

Spoločnosť Atos si na vybudovanie bulharského petascale superpočítača vybral Spoločný európsky podnik na superpočítačové systémy (EuroHPC JU), hostiteľský subjekt, a konzorcium „Petascale Supercomputer Bulgaria“ (PetaSC Bulharsko), ktorého vedúcim partnerom je práve sofijský technologický park. Superpočítač je spolufinancovaný Bulharskou republikou a spoločným podnikom EuroHPC investíciou vo výške 11,5 milióna eur.

Superpočítač prináša najmodernejšiu infraštruktúru širokému spektru používateľov z vedeckej komunity, priemyslu i verejného sektora. Európsky vedecký výskum a inovácie sa tak vďaka nemu dostávajú na vyššiu úroveň.

Spoločnosť Atos BullSequana uspela aj vo výberových konaniach na štyri ďalšie superpočítačové centrá EuroHPC; CINECA v Taliansku, IZUM v Slovinsku, LuxProvide v Luxembursku a Minho Advanced Computing Centre v Portugalsku, čo posilňuje pozíciu spoločnosti Atos ako európskeho lídra vo vysoko výkonných počítačoch.

Atos má 31 superpočítačov v celosvetovom rebríčku TOP 500. Ich maximálny kombinovaný výkon 251 petaFLOPS narástol v porovnaní s predchádzajúcim rebríčkom z júna 2020 o 79 %.

