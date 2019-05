Atos v spolupráci so startupom Greenspector ukázal, koľko energie spotrebuje 30 najpopulárnejších mobilných aplikácií

BRATISLAVA/PARÍŽ 20. mája (WebNoviny.sk) – Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, zoradil tridsiatku najpopulárnejších mobilných aplikácií sveta podľa spotreby energie. Štúdia vznikla v spolupráci so startupom Greenspector. Mobilné aplikácie, ktoré dnes využíva 5 miliárd používateľov mobilných telefónov, kladú čoraz vyššie nároky na technické zdroje (RAM, CPU, dáta) a majú tak výrazný dopad na spotrebu energie a životné prostredie.

Mobilné aplikácie spotrebujú takmer toľko energie ako Írsko

Hoci najväčšia vina za emisie skleníkových plynov sa v IT sektore pripisuje dátovým centrám (do roku 2025 budú zodpovedné za takmer 10 % globálnych emisií), mobilné aplikácie príliš nezaostávajú. Dokazuje to i štúdia, ktorú pre Atos pripravila spoločnosť Greenspector: predpokladaná ročná spotreba mobilných aplikácií (bez využitia sietí a serverov dátových centier) približne zodpovedá 20 terawatthodinám. To je takmer toľko, ako je ročná spotreba energie päťmiliónového Írska. Pre porovnanie, Slovensko v roku 2017 podľa správy SEPS zaznamenalo spotrebu na historickom maxime 31,06 TWh.

Aplikácie sociálnych sietí spotrebujú až štvornásobok energie

Štúdia porovnávala spotrebu pri rovnakých podmienkach pre 5 aplikácií v každej zo 7 kategórií. Webové prehliadače a sociálne siete v priemere spotrebujú viac energie ako napríklad hry či multimédiá. Pomer medzi spotrebou energeticky najmenej náročných a energeticky najnáročnejších môže byť dokonca až 1:4.

Možnosť zlepšiť výdrž mobilných telefónov až o tretinu

Zjednodušenie mobilných aplikácií sa môže veľmi rýchlo pozitívne prejaviť na dopade na životné prostredie. Ak by priemerná aplikácia mala spotrebu tej energeticky najmenej náročnej v každej kategórii, ročne by sa spotreba mohla znížiť až o 6 TWh. To zodpovedá približne výkonu jednej jadrovej elektrárne. Zníženie energetickej náročnosti aplikácií by pre používateľov znamenalo zvýšenie výdrže smartfónov až o tretinu.

Jedinečné partnerstvo Atosu a spoločnosti Greenspector s cieľom znížiť spotrebu energie smartfónov

Atos a Greenspector spolupracujú na ekologickom dizajne softvérových riešení. Obe spoločnosti sa pri publikácii tejto štúdie spojili, aby poukázali na potrebu uvažovať nad ekologickým dopadom už od samého začiatku procesu tvorby mobilných aplikácií. Spoločne predstavili prvý cloudový nástroj na meranie spotreby energie aplikáciami a webovými stránkami, čoskoro pribudne i IoT.

„Vďaka tomuto partnerstvu má Atos priemyselné riešenie, ktoré do dizajnovacej platformy integruje merací systém, aby tak znížilo objem využívaných energetických zdrojov. Zároveň používateľom ponúka zlepšený výkon a rýchlejšiu odozvu,“ vysvetľuje Steve Péguet, Atos France Innovation Director.

„Spotreba smartfónov (pri používaní i výrobe) predstavuje podľa projektu Shiftproject 11 % celkovej digitálnej spotreby energie. Často viníme naše telefóny, že dlho nevydržia, no sú to nainštalované aplikácie, ktoré spotrebúvajú energiu a v čase degradujú kapacitu batérie,“ hovorí Thierry Leboucq, prezident Greenspector.

Atos a Greenspector predstavili svoje meracie zariadenia na podujatí VivaTech v Paríži.

Štúdiu o spotrebe energie tridsiatky najpoužívanejších aplikácií sveta nájdete na tomto odkaze (PDF, 494 kB).

