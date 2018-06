Audiovizuálny fond aj producenti dôrazne odmietajú návrh SaS, je vraj neodborný a deštruktívny

BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Rada Audiovizuálneho fondu (AVF) vyzýva poslancov NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS), aby svoj návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde stiahli. Dôvodom podľa fondu je, že „návrh je odborne nepripravený a v dôsledkoch pre audiovizuálnu kultúru a priemysel môže byť deštruktívny až likvidačný“.

Negatívne dôsledky

Ak by totiž navrhované zmeny začali platiť v praxi, mohlo by to ohroziť „existenciu niektorých súčastí audiovizuálnej kultúry na Slovensku, ako aj k výrazne negatívne zasiahnuť do podnikateľského prostredia v celej oblasti audiovízie“. Toto konštatovanie podľa AVF potvrdzujú aj stanoviská predstaviteľov odbornej verejnosti, ktorí tiež od poslancov za SaS požadujú, aby svoj návrh stiahli.

Návrh Renáty Kaščákovej a Jozefa Rajtára po jeho zverejnení kritizovali Asociácia nezávislých producentov, Slovenská filmová a televízna akadémia či Slovenská asociácia producentov v audiovízii. Agentúru SITA o stanovisku AVF k návrhu poslancov za SaS informoval v tlačovej správe manažér komunikácie AVF Andrej Obuch.

Podľa AVF by zrušenie podpory vývoja audiovizuálnych diel znemožnilo medzinárodnú spoluprácu slovenských tvorcov a producentov spojenú s čerpaním peňazí z európskych zdrojov, akými je fond Eurimages či program MEDIA. Zrušenie podpory na tvorbu scenárov zas negatívne zasiahne najmä filmových tvorcov a zlikviduje ich tvorivú nezávislosť.

Zánik filmových festivalov

Navrhované zrušenie podpory vývoja a súbežného financovania filmovej produkcie z prostriedkov AVF aj RTVS zas podľa AVF existenčne ohrozí niektoré dôležité oblasti audiovizuálnej tvorby a nezávislej produkcie, a to predovšetkým animovanú tvorbu pre deti či nezávislú dokumentárnu tvorbu.

„Zrušenie opakovanej podpory z fondu poskytovanej na jeden projekt priamo znemožní podporu audiovizuálnych diel v celom ich ‚životnom cykle‘, teda od vývoja cez produkciu až po distribúciu a medzinárodnú prezentáciu. Pritom práve takáto podpora je základom stratégie audiovizuálnej kultúrnej politiky v celej Európskej únii,“ upozorňuje ďalej AVF.

Fond ďalej pokračuje v kritike návrhu z dielne SaS a tvrdí, že navrhované zrušenie opakovanej podpory na jeden projekt v kombinácii so zákazom kombinácie podpory z fondu a z akýchkoľvek iných verejných zdrojov povedie „k zániku filmových festivalov či iných periodických projektov na Slovensku. Zmeny navrhované poslancami môžu viesť aj k zániku väčšiny jednosálových kín, ktoré sa práve vďaka opakovanej podpore z fondu vyhli existenčnej hrozbe pri prechode na digitálne technológie“.

Transparentná inštitúcia

„Vzhľadom na výrazne deštruktívny charakter poslaneckého návrhu zákona AVF vyzýva oboch poslancov za SaS, aby stiahli svoj návrh a vytvorili tak priestor pre ďalšiu korektnú, a najmä odbornú diskusiu o možných riešeniach, ktoré zabezpečia pokračovanie doterajšieho pozitívneho trendu vo vývoji slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu,“ dodáva sa v stanovisku AVF, ktoré prijala Rada AVF 29. mája na svojom mimoriadnom rokovaní o návrhu poslancov za SaS na novelu zákona o Audiovizuálnom fonde.

Fond sa v ňom zároveň ohradzuje voči tvrdeniam poslancov, ktorí ho 25. mája na tlačovej besede označili za uzavretú štruktúru s neprehľadnými väzbami a s netransparentnými vnútornými predpismi a svojimi tvrdeniami poukázali na údajný klientelizmus v podpornej činnosti fondu.

Oponuje, že od svojho vzniku je „transparentnou inštitúciou, zverejňuje všetky informácie o svojej podpornej činnosti, otvorene komunikuje s príslušnými orgánmi aj s odbornou verejnosťou a na základe toho efektívne rieši mnohé otázky rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku“.

Rad filmov, ktoré nevznikli

Stanovisko fondu k návrhu novely zákona o AVF podporujú aj skôr zverejnené vyjadrenia Asociácie nezávislých producentov (ANP), Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) a Slovenskej asociácie producentov v audiovízii (SAPA), ktoré zastupujú väčšinu profesionálov v oblasti filmovej tvorby.

Prezidentka asociácie Zuzana Mistríková v stanovisku Asociácie nezávislých producentov okrem iného konštatovala, že návrh „môže mať na produkciu filmov na Slovensku zásadne negatívny dopad“. Kritizovala návrh na zrušenie podpory vývoja filmových projektov a zákaz kombinácie verejných zdrojov určených pre produkciu.

Upozornila, že bez peňazí na vývoj filmov „sa okrem iného nemajú slovenskí producenti šancu uchádzať o európske zdroje určené na vývoj svojich diel, ktoré Slovenská republika spolufinancuje“. Pripomenula, že i v životopisoch najlepších filmových režisérov, napríklad Miloša Formana, je celý rad projektov, ktoré vyvinuli a napokon nevznikli.

Nedostatočné informácie

„Nie je možné na Slovensku vyrobiť celovečerný film len z prostriedkov z Audiovizuálneho fondu a vlastných vkladov producentov. Upozorňujeme aj na skutočnosť, že RTVS má zo zákona povinnosť spolupracovať s nezávislými producentmi v SR na výrobe audiovizuálnych diel – t. j. kombinácia týchto zdrojov je nevyhnutná, pretože dielo vyprodukované len zo zdrojov televízie nie je nezávislou produkciou,“ konštatovala medzi iným ANP.

Podľa Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) „navrhované zmeny naznačujú, že poslanci nemajú presné vedomosti o vzniku a distribúcii filmového diela, o štruktúre jeho financovania ani o medzinárodných kontextoch, do ktorých slovenskí tvorcovia vstupujú. Akceptácia ich návrhov by radikálnym spôsobom ochromila výrobu a distribúciu kinematografických diel na Slovensku, dokonca by znemožnila kooperáciu našich filmárov so zahraničím“.

SFTA návrh okrem iného znepokojuje aj preto, „lebo môže zničiť niekoľkoročné snaženie tvorcov, producentov, pracovníkov Audiovizuálneho fondu i Ministerstva kultúry SR o resuscitáciu nášho audiovizuálneho priestoru. Trvalo viac ako 10 rokov, kým sa filmári spamätali z politických zásahov do slovenskej kinematografie, privatizácie jej materiálnej základne, deštrukcie RTVS a vytvorili funkčný systém podpory pôvodnej tvorby“. Akadémia v závere dodáva, že je jej ľúto, že „slovenská kinematografia, ale i verejnoprávna televízia je fackovacím panákom slovenských politikov“.

30 rokov dozadu

Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA) k téme okrem vyššie spomínaných argumentov dodáva, že „na prvý pohľad miniatúrna úprava zákona, ktorý umožnil najprevratnejšiu zmenu v slovenskej kinematografii a prakticky v celej kultúre i umení po roku 1989“ môže „túto situáciu zmeniť, poslať slovenskú audiovizuálnu kultúru a umenie o 30 rokov dozadu“.

SAPA ako člen najväčších organizácií producentov v Európe a ako člen FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films, Medzinárodná federácia asociácií filmových producentov) konštatuje, že „takýmto opatrením by sme prekročili hranice kultúrnej Európy a stali sa rovnocennými partnermi napríklad rozvojovým krajinám zo stredu Afriky“.

Poslanci NR SR za SaS Renáta Kaščáková a Jozef Rajtár prichádzajú na júnovú schôdzu parlamentu s návrhom novely zákona o Audiovizuálnom fonde. Ich cieľom je určiť pravidlo, že jeden projekt sa bude finančne podporovať iba z jedného miesta, kde sa bude aj dôsledne a efektívne kontrolovať.

Navrhujú, aby predmetom podpory nemohol už byť vývoj diela, resp. scenár alebo iné slovesné dielo používané pre vytvorenie audiovizuálneho diela, ale iba dielo ako celok, od prípravy, až po distribúciu, pričom vývoj a scenár sa očakáva od žiadateľa o podporu ako vlastný vklad do projektu. Tiež chcú, aby jeden projekt ako celok mohol získať podporu iba raz a zároveň sa podpora neposkytovala na realizáciu projektov, ktoré už získali finančné prostriedky od iných subjektov verejnej správy.