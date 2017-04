Aupark Bratislava v apríli privíta Tesla Roadshow

Bratislava, 25.4.2017 ( WBN/PR ) – V Bratislave sa 26. až 29. apríla 2017 uskutoční prvý Tesla Roadshow na Slovensku. Ikonická Tesla predstaví Model X, najrýchlejšie a najspôsobilejšie športové úžitkové vozidlo v tejto kategórii.

Spolupráca Auparku Bratislava so spoločnosťou Tesla úzko súvisí so stratégiou trvalej udržateľnosti, o čom svedčí aj certifikát BREEAM Excellent. Ten získal Aupark Bratislava za to, že je prvým nákupným centrum s nabíjacími stanicami pre elektromobily.

Tesla Roadshow v Auparku ponúkne jedinečnú príležitosť vyhrať skúšobnú jazdu vozidlom od spoločnosti Tesla. Túto možnosť získa šťastný člen vernostného programu Auparku. V centrálnej zóne nákupného centra si zákazníci budú môcť vychutnať predstavenie Modelu X, najbezpečnejšieho, najrýchlejšieho a najspôsobilejšieho športového úžitkového vozidla od spoločnosti Tesla. Vďaka pohonu všetkých kolies a 100-kilowattovej batérii má Model X dojazd 470 km.

“Aupark Bratislava zaviedol stratégiu trvalej udržateľnosti preto, aby spríjemnil nákupné skúsenosti zákazníkov, rešpektujúc pritom výzvy budúcnosti. Sme hrdí, že môžeme priniesť vozidlá Tesla bližšie k našim zákazníkom,” hovorí Petra Foltýnová, marketingová manažérka Auparku Bratislava.

Podrobnosti o registrácii na podujatie nájdete na https://www.tesla.com/events alebo http://aupark-bratislava.sk/.