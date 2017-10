Austrálčan Matthews sa nezúčastní majstrovstiev sveta, ciele tímu Sunweb pre rok 2018 sa zmenili

CANBERRA 30. októbra (WebNoviny.sk) – Austrálsky cyklista Michael Matthews (27) v tomto roku prerušil päťročnú nadvládu Petra Sagana v bodovacej súťaži na Tour de France, ale po ďalšom zelenom drese zo „Starej dámy“ netúži. Vyplýva to z odlišných cieľov tímu Sunweb, ale aj Matthewsa na sezónu 2018.

Pokúsi sa o niečo nové

„Pokúšať sa o niečo, čo som už raz dosiahol, to nechcem. Možno sa pokúsim o zisk tričiek z bodovacej súťaže na ostatných pretekoch Grand Tour, ale to z Tour de France ma už nezaujíma. Kariéra je krátka na to, aby som viackrát skúšal dosiahnuť to isté. Radšej sa pokúsim o niečo nové. Aj s tímom budeme mať iné ciele,“ uviedol Michael Matthews v rozhovore pre Fairfax Media.

Matthews tiež naznačil, že na budúci rok zrejme vynechá aj účasť na majstrovstvách sveta. Dôvodom je príliš hornatá trať v rakúskom Innsbrucku vyhovujúca zrejme len špecialistom na jazdu v kopcoch. Matthews nedávno na MS v nórskom Bergene vybojoval bronz, keď sa pozeral na chrbát iba Nórovi Alexandrovi Kristoffovi a tiež staronovému šampiónovi Petrovi Saganovi.

Ťažil z kontroverzného vylúčenia Sagana

„Vždy túžim po víťazstve na majstrovstvách sveta, ak sa na nich zúčastním. Ak tam však nepôjdem, čo je o rok dosť možné, nebudem to riešiť. Vyzerá to tak, že to bude naozaj šité pre vrchárov,“ naznačil Matthews na webe denníka Sydney Morning Herald.

Michael Matthews na tohtoročnej Tour de France podával skvelé výkony, ale vyťažil aj z kontroverzného vylúčenia Petra Sagana, či neskoršieho odstúpenia azda jediného veľkého súpera, Nemca Marcela Kittela. Matthews v súčte 21 etáp získal v bodovacej súťaži 370 bodov, o 136 viac ako druhý v celkovom poradí Nemec André Greipel.