Austrália chce zakázať cudzie zásahy do svojej politiky, reaguje na situáciu medzi Ruskom a USA

Vstup do galérie TU!

SYDNEY 5. decembra (WebNoviny.sk) — Austrália zákonmi zakáže zásahy cudzích štátov do svojej politiky. Krajina to oznámila v čase pokračujúceho vyšetrovania ruských zásahov do posledných amerických prezidentských volieb či rastúceho vplyvu Číny na svetovú politiku.

Austrálsky premiér Malcolm Turnbull v utorok v tejto súvislosti uviedol, že cudzie vplyvy na politiku zakážu na základe zákonov o zrade a špionáži.

Politik novinárom povedal, že cudzie mocnosti sa pokúšajú bezprecedentne a sofistikovane ovplyvňovať politiku v Austrálii i v iných krajinách. Dodal, že Austrália sa musí voči takýmto pokusom brániť.