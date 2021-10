Austrália sa opäť otvorí zahraničným turistom, prednosť však dostanú študenti a kvalifikovaní migranti

Zahraniční turisti budú môcť do Austrálie opäť cestovať až na budúci rok. Povedal to v utorok predseda austrálskej vlády Scott Morrison. Premiér už minulý týždeň informoval, že krajina plánuje od novembra povoliť cestovanie do zahraničia občanom, ktorí sú zaočkovaní proti koronavírusu.

Plnú zaočkovanosť majú na dosah

Austrália by podľa odhadu mala v utorok dosiahnuť úplnú zaočkovanosť 80 percent populácie vo veku nad 16 rokov, uviedol premiér. „Získame aj zahraničných návštevníkov. Predpokladám, že v budúcom roku,“ poznamenal Morrison.

Austrálsky sektor turizmu, ktorý od zahraničných návštevníkov pred pandémiou dosahoval tržby v sume 45 miliárd austrálskych dolárov ročne, chce, aby sa zahraniční návštevníci do krajiny vrátili od marca. Premiér krajiny však v utorok povedal, že prioritou nebude príchod turistov ale kvalifikovaných migrantov a zahraničných študentov.

Prioritou sú migranti

„Prioritami budú kvalifikovaní migranti, ktorí sú veľmi dôležití pre krajinu, a tiež študenti,“ vyjadril sa Morrison pre televíziu Seven Network.

Imigrácia do Austrálie sa pre reštrikcie spôsobené pandémiou zmenšila na najnižšiu úroveň od druhej svetovej vojny. Pandémia má katastrofálny vplyv aj na austrálske univerzity, ktoré sú závislé od školného plateného zahraničnými študentmi.