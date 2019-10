Austrálska speváčka Sia trpí neurologickým ochorením, ktoré jej spôsobuje chronickú bolesť

Austrálska speváčka a skladateľka Sia trpí neurologickým ochorením, ktoré jej spôsobuje chronickú bolesť.

Interpretka, ktorá je známa tajnostkárstvom o svojom živote a pravidelne si zakrýva tvár pod parochňami, o svojom probléme prehovorila na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

V príspevku napísala, že má Ehlersov-Danlosov syndróm, čo je zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje spojivové tkanivo v tele a môže spôsobovať bolesti kĺbov či extrémnu únavu.

„Tým z vás, ktorí trpia bolesťou, fyzickou či emočnou, som chcela len povedať, milujem vás, držte sa. Bolesť demoralizuje a vy nie ste sami,“ napísala 43-ročná rodáčka z Adelaide.

Sia Kate Isobelle Furler

debutovala v roku 1997 albumom OnlySee, po ktorom nasledovali Healing Is Difficult (2001), Colour The Small One (2004), Some People Have Real Problems (2008), We Are Born (2010), 1000 Forms Of Fear (2014), This Is Acting (2016) a tiež vianočná nahrávka Everyday Is Christmas (2017).

Speváčka často spolupracuje aj s inými interpretmi. Napríklad s Davidom Guettom sa podieľala na skladbe Titanium a s rapperom Flo Ridom na piesni Wild Ones. Pomáhala napísať niekoľko skladieb pre Christinu Aguileru alebo zložiť hit Diamonds speváčky Rihanny. Sia v minulosti spolupracovala aj s duom Zero 7 či hudobníkom Beckom.

Je tiež členkou superskupiny LSD, v ktorej pôsobí spolu s rapperom Labrinthom a dídžejom a producentom Diplom. Trio má na konte album Labrinth, Sia & Diplo Present… LSD (2019).