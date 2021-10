Austrália spolu s NASA sa dohodli na spolupráci, vytvoria výskumný rover

Austrália sa dohodla s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) na postavení lunárneho roveru. Stroj, ktorý by mal mať 20 kilogramov, by mala NASA najskôr v roku 2026 vyslať na Mesiac, kde by mal pomôcť v hľadaní kyslíka.

Rover by mal zbierať pôdu, ktorá obsahuje oxidy, uviedla austrálska vláda vo vyhlásení. Následne by z nej NASA mala prostredníctvom separátneho zariadenia extrahovať kyslík. Tento kyslík by mal v konečnom dôsledku poslúžiť na udržanie ľudskej prítomnosti na Mesiaci a podporu budúcich misií na Mars.

Podpredseda Austrálskej vesmírnej agentúry Anthony Murfett sa vyjadril, že NASA zaujala technológia diaľkového ovládania veľkých nákladných vozidiel na prevoz železnej rudy z baní v severozápadnej Austrálii zo vzdialenosti 1 600 kilometrov.

Podľa šéfa NASA Billa Nelsona dohoda posilní vzťah s Austráliou súvisiaci s prieskumom vesmíru, ktorý je starší ako 50 rokov.

Dohoda závisí od toho, či rover počas vývoja splní celý rad podmienok.