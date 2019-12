Austrálsky premiér odišiel počas požiarov v krajine dovolenkovať na Havaj, po kritike sa vrátil

Austrálsky premiér Scott Morrison sa v nedeľu ospravedlnil za to, že v čase, keď krajinu sužujú rozsiahle lesné požiare, odišiel s rodinou na dovolenku na Havaj. V reakcii na kritiku sa odtiaľ v sobotu predčasne vrátil a v nedeľu odpovedal na otázky novinárov počas návštevy sídla hasičskej služby v Sydney.

Okrem iného sa pritom vyjadril, že ak by mal možnosť rozhodnúť sa znovu, konal by inak, no podľa vlastných slov si je istý, že Austrálčania sú féroví a chápu, že keď človek niečo sľúbi svojim deťom, snaží sa to dodržať. „Ako premiér však máte iné povinnosti a ja to chápem a prijímam kritiku,“ skonštatoval.

Nový Južný Wales vyhlásil vo štvrtok v súvislosti s požiarmi sedemdňový stav núdze. V najľudnatejšom štáte Austrálie vyčíňa vyše 100 lesných požiarov. Ich šíreniu pritom napomáhajú vysoké teploty, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor.

Od septembra zhoreli v Austrálii už milióny hektárov krajiny, zomrelo najmenej deväť ľudí a popolom ľahlo asi 800 domov.